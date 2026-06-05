好心扶車竟變二次車禍！未熄火機車暴衝再撞車 網炸鍋：學不會

林男扶起倒地機車時因尚未熄火，不慎誤觸油門導致機車向前衝出並碰撞另輛轎車。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中市北區近日發生一起看似普通、卻讓大批網友直呼「太離譜」的交通事故，一名女子騎機車與轎車在路口碰撞後倒地，未料轎車駕駛好心上前協助扶車時，竟因機車尚未熄火，不慎誤轉油門，導致機車突然暴衝，再度撞上另一輛路過轎車，意外插曲曝光後引發熱議。

針對這起事故，大批網友湧入留言區討論，焦點幾乎全放在「機車未熄火」，「又是不熄火牽車」、「怎麼這麼多案例了還學不會」、「要嘛先熄火，要嘛右手把煞車握緊啊」、「扶車居然直接抓油門，真的太危險」。

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更有網友聯想到上月底彰化芳苑發生的悲劇，一名7歲男童疑誤觸油門，導致機車暴衝摔入垃圾車底遭輾斃，感嘆「幾天前才發生死亡事故，怎麼還是有人不知道先熄火」、「血淋淋的教訓根本沒人在記」。也有人提醒，事故現場應盡量避開車頭方向，「任何車輛沒熄火前，車頭都是危險區」。

轄區第二分局表示，事故發生在3日下午，羅姓女子騎機車沿西屯路直行時，與同向右轉健行路林姓男子駕駛轎車發生碰撞，林男協助扶起倒地機車時，因尚未熄火不慎誤觸油門，導致機車向前衝出並碰撞另輛轎車，所幸該車未受損，駕駛也未提出協助需求。

警方指出，羅女四肢擦挫傷送醫後無生命危險，林男則未受傷，雙方均無酒駕情形，事故發生原因及肇事責任將進一步釐清，呼籲交通事故發生後應優先確認現場安全，並立即關閉車輛電源或熄火，避免因誤觸油門、排檔未定位等因素，引發二次事故。

發生事故的健行路與西屯路口。（民眾提供）

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