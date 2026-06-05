為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    移工持圓錐襲胸女看護 唬爛「剔牙工具」重判6年半

    2026/06/05 12:50 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一名菲律賓藉移工，見同鄉女移工長相甜美，竟持木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。彰化地院審理，依攜帶兇器強制猥褻罪重判有期徒刑6年6月。示意圖。（資料照）

    彰化一名菲律賓藉移工，見同鄉女移工長相甜美，竟持木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。彰化地院審理，依攜帶兇器強制猥褻罪重判有期徒刑6年6月。示意圖。（資料照）

    彰化縣一名菲律賓籍移工A男，在路上看見同鄉女移工B女長相甜美、獨自行走，竟持木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。A男落網後辯稱只是想「搭訕告白」，還離譜宣稱圓錐是隨身攜帶「拿來剔牙」，甚至謊稱案發前吸毒，導致辨識能力降低，企圖爭取減刑。不過法官根據被害人指證、DNA鑑定等證據，逐一戳破說詞，依攜帶兇器強制猥褻罪重判有期徒刑6年6月。

    判決書指出，2024年7月間某日上午，A男騎車至彰化縣大村鄉，見B女長相漂亮且一人獨行，竟心懷不軌尾隨，並趁四下無人時，從後方抓住B女肩膀迫使她轉身，再持一把尖銳的木柄圓錐抵住其右腹部，使她不敢反抗，接著伸手抓摸B女左右胸部，得逞後騎機車離去。

    事後A男被捕後辯稱，隨身攜帶木柄圓錐放在包包，拿來剔牙，並否認持圓錐抵住對方，當時是想搭訕告白，但他還沒講話B女就害怕後退，他是為了扶住快跌倒的B女，手腕才不慎碰到其胸部。A男的律師則主張，現場監視器不足以證明B女遭強制猥褻，並指A男罹患妄想型思覺失調症、領有中度身心障礙證明，應有責任能力減損的情形。

    不過法官審理認為，B女證述明確，能具體描述圓錐的形狀與材質，甚至當庭從網路圖片圈選出最接近的形制。關鍵的是，在B女上衣胸部位置採集到A男的DNA，足以補強B女遭襲胸的說法。至於A男辯稱圓錐是用來剔牙，明顯違背常理，難以採信。

    法官另查出，A男為了減刑，竟在精神鑑定時謊稱案發前曾施用安非他命。實際上，A男從無任何施用安非他命遭判刑或勒戒的紀錄。最後A男當庭坦承，他是怕被當成精神病才向醫師說謊。因此法官認定，精神鑑定報告的結論不可採信，不予減刑。

    法官審酌，Ａ男尾隨落單女子，持危險器具威嚇後猥褻，手段危險，造成被害人驚恐，犯後又不認罪、未獲原諒；且案發後約3個月，Ａ男又涉嫌持類似木柄針錐刺傷職場同事，造成左眼球破裂重傷，顯示危害社會治安程度升高，犯罪情狀有惡化趨勢，最終重判有期徒刑6年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播