移工持圓錐襲胸女看護 唬爛「剔牙工具」重判6年半

彰化一名菲律賓藉移工，見同鄉女移工長相甜美，竟持木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。彰化地院審理，依攜帶兇器強制猥褻罪重判有期徒刑6年6月。示意圖。（資料照）

彰化縣一名菲律賓籍移工A男，在路上看見同鄉女移工B女長相甜美、獨自行走，竟持木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。A男落網後辯稱只是想「搭訕告白」，還離譜宣稱圓錐是隨身攜帶「拿來剔牙」，甚至謊稱案發前吸毒，導致辨識能力降低，企圖爭取減刑。不過法官根據被害人指證、DNA鑑定等證據，逐一戳破說詞，依攜帶兇器強制猥褻罪重判有期徒刑6年6月。

判決書指出，2024年7月間某日上午，A男騎車至彰化縣大村鄉，見B女長相漂亮且一人獨行，竟心懷不軌尾隨，並趁四下無人時，從後方抓住B女肩膀迫使她轉身，再持一把尖銳的木柄圓錐抵住其右腹部，使她不敢反抗，接著伸手抓摸B女左右胸部，得逞後騎機車離去。

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事後A男被捕後辯稱，隨身攜帶木柄圓錐放在包包，拿來剔牙，並否認持圓錐抵住對方，當時是想搭訕告白，但他還沒講話B女就害怕後退，他是為了扶住快跌倒的B女，手腕才不慎碰到其胸部。A男的律師則主張，現場監視器不足以證明B女遭強制猥褻，並指A男罹患妄想型思覺失調症、領有中度身心障礙證明，應有責任能力減損的情形。

不過法官審理認為，B女證述明確，能具體描述圓錐的形狀與材質，甚至當庭從網路圖片圈選出最接近的形制。關鍵的是，在B女上衣胸部位置採集到A男的DNA，足以補強B女遭襲胸的說法。至於A男辯稱圓錐是用來剔牙，明顯違背常理，難以採信。

法官另查出，A男為了減刑，竟在精神鑑定時謊稱案發前曾施用安非他命。實際上，A男從無任何施用安非他命遭判刑或勒戒的紀錄。最後A男當庭坦承，他是怕被當成精神病才向醫師說謊。因此法官認定，精神鑑定報告的結論不可採信，不予減刑。

法官審酌，Ａ男尾隨落單女子，持危險器具威嚇後猥褻，手段危險，造成被害人驚恐，犯後又不認罪、未獲原諒；且案發後約3個月，Ａ男又涉嫌持類似木柄針錐刺傷職場同事，造成左眼球破裂重傷，顯示危害社會治安程度升高，犯罪情狀有惡化趨勢，最終重判有期徒刑6年6月。

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