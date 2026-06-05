阿姨助保房產！打零工男2度拒酒測欠54萬 繼承數千萬透天險遭法拍

林男繼承千萬透天厝險遭法拍。（行政執行署宜蘭分署提供）

宜蘭一名59歲林姓男子，2度酒駕拒測遭罰54萬元，他原四處打零工無財產可執行，直到近期繼承母親留下頭城精華地段的2棟透天厝，價值近4千萬元，宜蘭分署原立即查封準備法拍，林男阿姨獲知後，急忙繳清保住房產。

林男先於2021年11月13日深夜，在宜蘭市宜中路騎車遭警攔查拒測挨罰18萬元，又於2023年6月23日凌晨，於新民路再度拒絕酒測，重罰36萬元。2案陸續移送執行署，當時他名下毫無積蓄。

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案件移送後，宜蘭分署屢次通知林男繳款卻置之不理，扣押存款也僅得零星餘額。直到清查發現林男因母親過世，名下多出2棟房產，一夕之間成為千萬屋主，因此鐵腕查封不動產逼他面對。

面臨透天厝即將遭法拍，林男今年3月底主動聯繫宜蘭分署，坦言暫住北部阿姨家，有意返鄉做生意，懇求給予2個月籌款。分署除同意寬緩，更發現他常借酒消愁，主動將他轉介至專業機構進行酒癮治療，盼能從根本改善問題。

為守住母親遺留心血，林男緊急與阿姨商議對策，本月4日下午，不捨外甥的阿姨親自現身宜蘭分署，一口氣拿出54萬元現金，將累計多年的酒駕罰單全數繳清，免於遭政府強制法拍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男的阿姨協助繳清54萬元欠款。（行政執行署宜蘭分署提供）

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