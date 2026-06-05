誆稱合法仲介出國代孕詐300萬 「白菜寶寶協會」理事長判刑4年

「白菜寶寶協會」已於去年7月解散。（資料照）

標榜致力推動代理孕母合法化的民間團體「白菜寶寶協會」（去年7月解散），理事長「代孕名人」吳素慧對外宣稱在烏克蘭、泰國等國有豐富實務經驗，可協助引介台灣不孕父母出國代孕子女，收費數十萬至數百萬元，招攬不孕夫妻媒介外國代理孕母、代辦跨境文件後，卻有多件涉嫌收錢不辦事，被控詐欺；士林地方法院依詐欺取財罪、違反人工生殖法罪等7罪，將吳素慧判處4年有期徒刑，其夫林東昇依2件洗錢罪判刑8月，另有5月可易科罰金；同夥王禹心依4件洗錢罪判應入獄8月，另有6月可易科罰金，沒收3人共301萬元不法所得。可上訴。

判決書指出，吳素慧依4件三人以上加重詐欺取財罪各判1年至1年8月，合併應執行4年徒刑，另依違反人工生殖法之「圖利居間介紹生殖細胞罪」判處可易科罰金的4月徒刑，併科罰金3萬元，沒收111萬元新台幣及5000元美金（約合新台幣16萬元）。

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吳女的丈夫林東昇依2件洗錢罪各判刑8月、5月，其中5月可易科罰金，併科罰金4萬元，沒收14萬元犯罪所得；曾經是吳女小孩保母的王禹心，加入洗錢行列，依4件洗錢罪判8月不得易科罰金、6月可易科罰金，併科罰金6萬元，沒收犯罪所得160萬餘元。王女的陳姓丈夫獲判無罪。

全案於去年6月爆發，多名被害人向媒體投訴爆料，士林地檢署去年9月發動收網，約談吳素慧、林東昇夫婦，及曾是吳女小孩保母的王姓女子和其丈夫陳男，今年1月30日偵結起訴4人。

士檢起訴指出，吳素慧夫婦於2021年7月成立「白菜寶寶協會」，利用吳女自身案例，於臉書成立協會粉絲專頁刊登代孕資訊，每人收費500元開辦「代孕說明會」，收費居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地仲介代孕。

但依泰國法律規定，商業代孕、替非泰國公民代孕都屬非法，吳女仍宣稱可在泰國合法代孕。常姓被害人透過吳女取得哈薩克的代理孕母服務，廖姓被害人則誤信泰國代理孕母服務合法，而取得泰國代理孕母服務。

泰國當地代辦人員提供變造的子女身分文件，要為經代孕而生的子女向我國移民署辦理定居證時，被承辦人員識破，移民署雖以特案辦理幼兒居留權，但也將廖姓被害人以偽造文書罪報請台南地檢署偵辦，廖最終獲不起訴，檢方移轉管轄持續追查上游非法仲介人。

吳素慧與王女又先後向4名被害人謊稱可居間至烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國找代理孕母或醫療機構，4人付費給予吳女、白菜寶寶協會或人頭帳戶，不料吳女收錢後，並未將費用轉交烏克蘭等國的醫療機構，而是匯至人頭戶挪為他用，當地的醫療機構、文書代辦沒收到錢，拒絕對已飛抵韓國的林姓被害人提供醫療或文件服務，吳女甚至從未聯絡上當地醫療機構，林最終只好自行付費返國。

被害人要求吳女退費，吳卻一再拖延還款，謊稱將進帳一筆強制執行的大筆款項可還債，但直到被害人報案後，檢警調取人頭戶的匯出資料，才知收取的錢多數被集團挪作他用，所謂強制執行的款項也只有3萬3000多元，根本不足以退費，只是為了取信被害人以拖延退費之詞。

士林地院審理時後，認為吳素慧夫妻先前即有觸犯人工生殖法前科，未記取教訓，意圖營利而無視法令規定而再犯，貪圖私利，3人利用被害人受孕困難、求子心切之情，假借得以合法在國外代理孕母生子，再接回台灣取得我國身分養育，藉此詐取財物，不僅造成被害人財產損失，也使其心力交瘁，在泰國出生的男童迄今只能以特案方式居留台灣，林姓被害人曾遭滯留於韓國長達10天，且3人都未與被害人和解爭取諒解，犯後否認，未見悔意，依法各自量刑。

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