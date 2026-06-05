為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    暗黑養生館屢罰不改 警聯合市府強制斷電斷水

    2026/06/05 12:24 記者劉慶侯／台北報導
    警方會同市府相關單位執行斷水斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

    警方會同市府相關單位執行斷水斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

    位在台北市中華路一段的「奧拉養生館」，暗中經營色情勾當被警查獲，改名後繼續營業，又再次被警查獲媒介色情；轄管萬華分局經報請台北市政府核定，會同市政府都市發展局、台灣自來水公司及台灣電力公司等單位執行斷水、斷電處分，徹底斷絕對方後路。

    警方表示，原名為「奧拉養生館」對外宣稱提供合法按摩及舒壓服務，實際上卻暗中從事非法色情交易牟利。萬華分局經長期蒐證與嚴密查察，先後於113年7月8日及115年1月22日，兩度查獲違法經營色情行為，相關涉案人員均依法移送裁處。

    但業者屢遭查緝仍不思悔改，又再次改名後持續違法營業，警方為防止對方再以變更名稱等方式規避查緝、死灰復燃，昨（4）日會同都發局及台水、台電人員前往現場，順利完成強制斷水、斷電作業，以有效斷絕其營業條件。

    警方表示，未來將持續針對轄內易滋生治安問題及涉嫌不法經營之場所，加強高密度臨檢與全面清查。對於任何違法行為，除依法究辦涉案人員外，亦將持續結合市府跨局處行政資源，透過聯合稽查、停止供水供電等強制作為，徹底鏟除犯罪根源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播