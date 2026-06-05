暗黑養生館屢罰不改 警聯合市府強制斷電斷水

警方會同市府相關單位執行斷水斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市中華路一段的「奧拉養生館」，暗中經營色情勾當被警查獲，改名後繼續營業，又再次被警查獲媒介色情；轄管萬華分局經報請台北市政府核定，會同市政府都市發展局、台灣自來水公司及台灣電力公司等單位執行斷水、斷電處分，徹底斷絕對方後路。

警方表示，原名為「奧拉養生館」對外宣稱提供合法按摩及舒壓服務，實際上卻暗中從事非法色情交易牟利。萬華分局經長期蒐證與嚴密查察，先後於113年7月8日及115年1月22日，兩度查獲違法經營色情行為，相關涉案人員均依法移送裁處。

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但業者屢遭查緝仍不思悔改，又再次改名後持續違法營業，警方為防止對方再以變更名稱等方式規避查緝、死灰復燃，昨（4）日會同都發局及台水、台電人員前往現場，順利完成強制斷水、斷電作業，以有效斷絕其營業條件。

警方表示，未來將持續針對轄內易滋生治安問題及涉嫌不法經營之場所，加強高密度臨檢與全面清查。對於任何違法行為，除依法究辦涉案人員外，亦將持續結合市府跨局處行政資源，透過聯合稽查、停止供水供電等強制作為，徹底鏟除犯罪根源。

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