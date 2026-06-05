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    首頁 > 社會

    外包司機遭砍 中華郵政助辦保險給付及民事求償

    2026/06/05 12:27 中央社
    苗栗劉姓男子疑不滿竹南郵局搬運聲響太大，持刀攻擊楊姓外包司機致傷重送醫不治。中華郵政今天嚴厲譴責凶嫌，並將協助家屬辦理後事、保險給付，及聘請律師爭取民事求償。（民眾提供）

    苗栗劉姓男子疑不滿竹南郵局搬運聲響太大，持刀攻擊楊姓外包司機致傷重送醫不治。中華郵政今天嚴厲譴責凶嫌，並將協助家屬辦理後事、保險給付，及聘請律師爭取民事求償。（民眾提供）

    苗栗劉姓男子疑不滿竹南郵局搬運聲響太大，持刀攻擊楊姓外包司機致傷重送醫不治。中華郵政今天嚴厲譴責凶嫌，並將協助家屬辦理後事、保險給付，及聘請律師爭取民事求償。

    中華郵政昨天透過文字訊息說明，苗栗郵局轄下竹南郵局昨天下午1時35分通報，先前控告竹南郵局噪音案劉嫌在其住家門口對郵局揮舞菜刀並叫囂，該局詹姓經理隨後到警局報案，但下午4時許仍發生劉嫌砍殺楊姓外包司機事件。

    中華郵政表示，劉嫌長期因對於竹南郵局裝卸郵件時所發出聲響不滿，控告竹南郵局，經法院調查相關證據，及環保局函覆法院經派員測量結果，並未發現有分貝數逾越噪音管制法所訂標準，而劉嫌在宣判前撤回告訴。

    中華郵政董事長王國材今天告訴媒體，已指示總公司郵務處、法遵室會同苗栗郵局，協助家屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償。

    對於這起不幸事件，中華郵政表達深切哀悼，並對凶嫌嚴厲譴責。

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