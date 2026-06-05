男持刀闖總統府嗆殺賴清德！檢聲請精神鑑定 他當庭否認有精神病

李男持刀闖總統府，嗆要殺中共假扮的賴清德被訴，今日開庭他表示，自己曾修過許多心理系課程，不覺得自己有精神病。（資料照）

64歲的李姓男子3月9日自基隆搭計程車前往總統府，並持刀前往大門，不僅宣稱自己是「神明派來的使者」還嗆聲「要殺中國共產黨假扮的賴清德」，北檢偵結本案後依照恐嚇公眾罪起訴李男。北院今日開庭審理，檢方聲請為李男做精神鑑定，但李男稱自己在研讀輔大宗教研究所時修了許多心理課程，「覺得自己沒有精神病」。

案發當日，李男從基隆搭計程車前往重慶南路一段上的總統府，下車後手持一把長約20公分的水果刀，大搖大擺進入總統府前廣場內，邊踹柵欄邊喃喃自語，聲稱「要殺中國共產黨假扮的賴清德」。

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當時台北地檢署以涉犯恐嚇危害安全罪，向法院聲請羈押遭駁回，但認定其疑因精神障礙導致無法辯識違法行為，案發隔日再向法院聲請暫時安置在精神醫療機構或其他適當處所6個月獲准。

今日開庭，李男說自己當時是被憲兵壓制、逮捕，而非警察，當時現場有十幾位憲兵，自己怎麼可能恐嚇他們，而現場也沒有其他民眾，因此僅承認自己犯了恐嚇罪，而非恐嚇公眾罪。

李男還原，當時下計程車後，看到總統府大門便拿出水果刀，數位憲兵見狀便問其要做什麼，李男則說「我要殺人、我要殺中國共產黨、我要殺中國共產黨假扮的賴清德」說完以後有憲兵說賴總統在官邸，而他聽聞以後便轉身離去，準備去官邸，但就當場被憲兵壓制，而他也強調自己當下並無揮刀。

檢方聲請對被告進行精神鑑定，看是否有刑法第19條所載情狀，法官則表示本案將待精神鑑定結果出爐後再定開庭時間。李男則禮貌地向法官表示，自己過去在研讀輔大宗教研究所時，修過許多心理系的課程，他「不覺得自己有精神疾病」，說完以後，法官諭知全案候核辦。

根據刑法第19條，被告行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識，或是辨識能力顯著減低者，其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰或減輕其刑。

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