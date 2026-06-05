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    怨酒駕罰單！他怒燒床墊洩憤「害妻、警嗆傷」 北檢聲押

    2026/06/05 12:12 記者劉詠韻／台北報導
    新北市新店新烏路二段一棟平房，昨天下午發生縱火燒床事件。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店新烏路二段一棟平房，昨天下午發生縱火燒床事件。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店區新烏路二段昨下午1時許發生縱火案，51歲陳姓男子疑因酒駕罰單問題與黃姓妻子發生口角，情緒失控下持打火機在臥室內點燃床鋪。警消獲報趕抵後將火勢撲滅，雖未擴大延燒，但造成夫妻2人及1名員警嗆傷，所幸送醫治療後均無生命危險。陳男警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦，台北地檢署複訊後，今向法院聲請羈押。

    據了解，陳男昨日下午近2時許與48歲妻子黃女，因酒駕罰單問題爆發爭執，雙方情緒激動之際，陳男於在住處臥室內持打火機引燃床墊，火勢隨即竄起。

    新北市消防局接獲通報後，隨即出動救護車16輛、消防人員36名前往現場搶救，火勢於約5分鐘內撲滅，燃燒面積約2平方公尺，主要為床墊受損。不過，第一時間趕抵現場的屈尺派出所蘇姓員警在協助使用滅火器滅火時，不慎吸入濃煙導致嗆傷，連同陳男及黃女一併送往新店耕莘醫院治療，所幸三人均無大礙。

    警消初步調查，陳男疑因酒駕罰單問題與妻子發生爭執，進而情緒失控縱火，相關動機與細節仍待進一步釐清。全案詢後將陳男依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

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