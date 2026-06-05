「台灣自治政府」發派工令擅墾國有林地 「總理」蔡男等3人遭判刑

「台灣自治政府」擅墾國有林地，橋頭地院判蔡男等3人徒刑6月。（資料照）

自稱「台灣自治政府總理」的蔡姓男子，去年3月發出「派工令」夥同3嫌擅墾高市旗山區國有林地，欲修築「臺灣自治政府護國神社公園」，經森林護管員巡查發現報警處理，橋頭地院依山坡地保育條例判蔡男等3人徒刑6月，開挖機具沒收，可上訴。

判決指出，被告蔡、王、洪3人針對高雄市牛稠埔段、水蛙潭段等國有林班地，為山坡地保育區，未經同意，於去年3月先由蔡交付「臺灣自治政府內政部地政司土地開挖派工令」與王，進行施工整地，欲修築「臺灣自治政府護國神社公園」，開貼有「臺灣自治政府工程車」布條之怪手從事整地工作。洪則在現場指揮王挖方整平土地之範圍，占用水蛙潭段土地面積255平方公尺及牛稠埔段土地面積87平方公尺。

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蔡坦承發出「派工令」，辯稱，「土地是台灣自治政府的土地，中華民國早就滅亡了，我是台灣自治政府的總理，我們在自己的土地上整地」沒有違法。王稱，蔡跟他說他們有鑑界過，以為可以整地；洪說：他只是被叫去做工的，當天台灣自治政府有放告示牌在那邊，上面還有律師的名字，覺得怪怪的所以沒有做，只有送便當。

橋頭地院審理，被告蔡企圖以否認國家主權之方式抗辯土地為台灣自治政府所有，顯不足採。王、洪偵訊時坦承整地是經過大家討論的，足見被告3人事證明確，依山坡地保育條例判蔡男等3人徒刑6月，開挖機具沒收。

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