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    首頁 > 社會

    北投辦理民防義警常訓 凝聚民力守護治安

    2026/06/05 11:09 記者劉慶侯／台北報導
    台北市警北投分局為增加民防力量，舉辦「115年北投民防、義警大隊常年訓練」。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警北投分局為增加民防力量，舉辦「115年北投民防、義警大隊常年訓練」。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市北投區區域遼闊，轄管北投分局為提升民力助力量能，增進專業知識，藉警政署保安警察第一總隊舉辦「115年北投民防、義警大隊常年訓練」。北市市警察局並致贈加菜金勉勵民間力量投入的辛勞。

    訓練課程內容包括緊急救護實作訓練包含CPR、AED、止血帶操作、無人機運用與反制、全民國防課程則包含俄烏/以哈戰爭及台灣全民安全指引宣導、民防人員權利義務介紹、參與防災協作中心組織與運作、交通指揮疏導與管制工作、心理健康識能及預防性心理衛教宣導、重大暴力事件及天然災害因應作為等項，課程內容貼近治安實務及民力需求，有助於防災與治安協勤上提升專業技能。

    北投分局長陳義宏表示，感謝民防及義警人員參與安全維護工作、城鎮韌性演習及各項勤務等，犧牲自己時間協助警察維護治安。藉由常年訓練，不僅能提升協勤技巧，亦強化民力系統應變效能，共同守護轄區治安。

    台北市警北投分局為增加民防力量，舉辦「115年北投民防、義警大隊常年訓練」。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警北投分局為增加民防力量，舉辦「115年北投民防、義警大隊常年訓練」。（記者劉慶侯翻攝）

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