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    首頁 > 社會

    從桃園騎車到台南東原縱火燒6處山林 35歲男竟辯心情不好

    2026/06/05 11:14 記者楊金城／台南報導
    台南東山東原山區上月29日被人縱火有6處起火點。（圖由民眾提供）

    台南東山東原山區上月29日被人縱火有6處起火點。（圖由民眾提供）

    台南東山區東原、南勢里山區在南105線兩側，5月29日中午12點多，陸續發生6處山林火警，民眾種植的農作物龍眼、竹林遭燒燬，火警燒得奇怪，竟是遭人縱火，白河警分局調閱路口監視影像在3個多小時後，在高雄旗山逮捕涉嫌縱火的35歲王姓男子，他辯稱心情不好才縱火，被警方移送法辦。

    台南市議員李宗翰和當地里長們今天（5日）特地到東原派出所、消防局第一大隊東原消防分隊致意，向白河分局長陳志埕、第一大隊大隊長邱國禎、東原分隊長陳中和、警義消等人感謝保護民眾的財產。

    當天，王嫌騎機車從桃園來到東原南105線山區後，沿路拿打火機在竹林、龍眼果園縱火，消防隊獲報山林火警後動員隊員、義消25人趕往滅火，李宗翰也到場關心參與救援，花了2個小時撲滅。

    但山林火警實在燒得奇怪，東原分隊、第一大隊通報白河分局會同到場處理，分局初步研判有人為縱火之可能性，立即成立專案小組全力偵辦。

    案發現場位於山區，人跡稀少，經專案小組全力過濾周邊監視器畫面追查，發現1名王男騎乘黑色機車涉有重嫌，一路沿線調閱監視器查緝，成功在案發3個多小時後在高雄市旗山區逮捕王姓犯嫌，並起出作案用打火機1支，全案依公共危險（縱火）及毀損罪移送檢方偵辦。

    陳志埕表示，絕不容許歹徒在轄區恣意縱火，並感謝專案小組同仁積極任事，能一舉擒獲犯嫌到案。白河分局將持續針對轄內治安要點加強巡守，以保護民眾生命財產安全。

    縱火嫌犯王男被移送法辦。（圖由警方提供）

    縱火嫌犯王男被移送法辦。（圖由警方提供）

    議員李宗翰（前排右5）和里長們今天到消防局第一大隊東原分隊感謝警義消撲滅山林火警。（記者楊金城攝）

    議員李宗翰（前排右5）和里長們今天到消防局第一大隊東原分隊感謝警義消撲滅山林火警。（記者楊金城攝）

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