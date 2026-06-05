花蓮縣前教育處長李裕仁洩漏標案逃貪污重罪 判易科罰金定讞

前花蓮縣府教育處長李裕仁（左圖）、花蓮縣體育會理事長汪錦德（右圖）。（資料照）

花蓮縣政府前教育處長李裕仁，8年前擔任副處長時涉入體育採購弊案，將縣立棒球場設計整建、鯉魚潭水上訓練中心的設計標案、單價等資料，洩漏給投標廠商。一審花蓮地院依違背職務收賄罪將李裕仁重判10年半、花蓮縣體育會理事長汪錦德判7年、居間聯絡的白手套陳金源7年2月；二審花蓮高等分院大逆轉，將3人的收賄罪全都改判無罪，僅依公務員洩密罪判李9月、汪7月、陳5月可易科罰金；檢方上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，全案定讞。

花蓮地檢署起訴指控，2018年李裕仁擔任教育處副處長時，向教育部體育署（已升格運動部）爭取到補助經費後，指示縣立體育場辦理「花蓮縣立棒球場設計案」、「花蓮縣立棒球場整建案」採購案，另指示縣立體育高中辦理「花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程委託設計及監造技術服務案」採購案；時任的花蓮縣長是現任立委傅崐萁。

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檢方調查，李裕仁明知採購法規定，仍夥同汪錦德等人，將棒球場、鯉魚潭水上訓練中心這2件標案的設計及監造、單價等資料，洩漏給有意投標的廠商，涉嫌收受廠商交付8萬1500元賄款，圖利廠商30萬元，花檢2020年8月依共同違背職務收賄、刑法公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，起訴李裕仁、汪錦德、陳金源3人。

一審花蓮地院一審認定3人共犯違背職務收賄罪，將李裕仁判刑10年半、褫奪公權5年，汪錦德判7年、陳金源7年2月、各褫奪公權4年；3人共犯洩密罪各處6月、4月、4月刑，得易科罰金。

二審花蓮高分院大逆轉，認定汪錦德並未將錢交付給李裕仁，李也未指示承辦人協助廠商，亦未暗示廠商須付錢，無從證明有行收賄的對價關係，也無圖利事證，將3人的貪污收賄罪皆改判無罪，只認定李裕仁、汪錦德各有2次洩密犯行、陳金源參與1次洩密罪，3人5罪各判4至6月，李裕仁合併應執行9月刑、汪錦德7月，陳金源判刑5月，3人刑期皆得易科罰金，沒收3人扣案手機。

檢方不服，上訴至最高法院。最高法院合議庭審理、評議後認定，二審判決對於事實的認定與證據之採用，都相互符合，沒有矛盾或調查未盡之處，且已充分說明理由，駁回檢方上訴，全案定讞。

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