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    首頁 > 社會

    逃亡5年擴大販毒 通緝犯被警重兵圍捕落網

    2026/06/05 11:03 記者劉慶侯／台北報導
    蘇姓毒品通緝犯被警方逮捕壓制。（記者劉慶侯翻攝）

    蘇姓毒品通緝犯被警方逮捕壓制。（記者劉慶侯翻攝）

    因販售毒品被判刑10年，迄今已逃亡5年的48歲蘇姓通緝犯，因藏匿期間仍持製造、分裝俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品。經台北市刑警大隊毒品查緝中心鎖定，循線在新北市中和緝獲，起出毒品等相關證物。全案現由檢警擴大偵辦上下游。

    警方表示，近期施用依托咪酯毒品所造成毒駕事件頻傳，北市刑警大隊毒品查緝中心對此進行強力掃蕩，利用先前偵辦的依托咪酯毒品案件，循線向上查知新北市中和區的蘇姓毒品通緝犯有擴大販毒情況，藉由不停變換藏匿處所，企圖讓警方難以掌控行蹤，藉此調製俗稱「喪屍煙彈」之依托咪酯煙彈。

    警方表示，蘇姓通緝犯之前才因販賣毒品案件，經法院判決有期徒刑10年確定，但他並未入監服刑，而是選擇亡命天涯，因此遭新北地檢署在110年間發布通緝在案，蘇嫌於逃亡期間仍不知悔改，反而憑藉自身習得之製毒技術，躲藏於民宅中經營毒品分裝場，藉此謀取暴利。

    北市刑大毒緝中心經連月監控，日前布署重兵展開圍捕，蘇嫌見優勢警力登門，自知難逃法網，當場嚇得束手就擒、乖乖就範，警方當場查獲依托咪酯粉末與煙彈及相關製毒器具等證物，全案詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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