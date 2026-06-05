瓦解跨境愛情詐騙機房 女檢獲頒「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎

新竹地檢署檢察官李昕諭（右）偵辦跨境愛情詐騙機房案件成效卓著，由法務部常務次長馮成頒發「新世代打擊詐欺犯罪專案」有功人員獎獎座表揚。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署檢察官李昕諭偵辦跨境愛情詐騙機房案件，積極向上溯源，透過犯嫌供述與科技軌跡交叉比對，揪出幕後金主及跨境負責人等11名嫌犯，成功瓦解犯罪網絡成效卓著，榮獲法務部「新世代打擊詐欺犯罪專案」有功人員獎項，昨由法務部馮成次長頒發獎座表揚。

新竹地檢署表示，檢察官李昕諭為司法官訓練所第59期結業，分發年資雖淺，但承辦案件認真負責、思慮周延，面對跨境詐欺犯罪集團分工細密、成員眾多、金流與科技軌跡交錯複雜等挑戰，仍能沉著指揮司法警察深入追查、向上溯源，成功瓦解詐欺集團核心結構，充分展現新世代檢察官積極任事、勇於承擔、精準打擊犯罪的專業能力。

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檢方指出，暱稱「無名3.0」的主嫌吳姓男子等人出資，在新竹縣新豐鄉租屋設立詐騙機房，利用IG、Threads及X（推特）等社群平台建立假帳號吸引被害人，並招募未成年少女協助聯繫，再由中國廣西地區客服接手誘導儲值或進行虛擬貨幣交易；部分成員更藉機取得被害人私密影像進行勒索或散布。

李昕諭去年9月到今年2月間，指揮桃園市警察局大園分局執行三波搜索，查緝新竹、苗栗及台中等地共5處，拘提9人、查獲被告11人，主嫌吳男等8人經法院裁定羈押；並扣得手機35支、電腦設備、帳冊、金融卡及犯罪車輛等證物，有效瓦解該跨境詐騙集團的犯罪網絡。

新竹地檢署表示，法務部昨天在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店舉辦「新世代打擊詐欺犯罪專案」頒獎典禮，李昕諭榮獲有功人員獎項，不僅是對其辦案成果及專業表現的高度肯定，也為該署全體檢察同仁樹立良好典範，鼓舞團隊士氣。

法務部舉辦「新世代打擊詐欺犯罪專案」有功人員頒獎典禮。（新竹地檢署提供）

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