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    首頁 > 社會

    拒絕酒測以為沒事 男被罰18萬元直呼誤判 乖乖分期繳款

    2026/06/05 10:41 記者王定傳／新北報導
    謝男於6月3日至新北分署向書記官（左）說明案情，並刷信用卡先行繳納5萬元。（新北分署提供）

    謝男於6月3日至新北分署向書記官（左）說明案情，並刷信用卡先行繳納5萬元。（新北分署提供）

    新北市年近6旬的謝姓男子，因拒絕酒測遭裁罰被罰18萬元，收到傳繳通知後，急忙到法務部行政執行署新北分署表示可自行分3期繳納，並向書記官喊冤，說他長年在中國工作，當時誤以為台灣法律，只要拒絕酒測就沒事，竟仍收到罰單，直呼誤判，最後乖乖分期繳款，他並經書記官勸說，同意參加衛生福利部「酒癮治療費用補助方案」，接受酒癮治療，從根本杜絕飲酒後患。

    新北分署近期辦理行政執行署推動的「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」；其中，謝男於2025年10月間，深夜騎車行經新北市三重區仁愛路一帶，遇警攔查實施酒測，因拒絕接受酒測，經移送新北市政府交通事件裁決處裁處18萬元罰鍰，並吊銷駕照及參加道安講習。罰鍰部分於移送機關分期繳納4萬元後，未再繳納，餘14萬元於今年4月間移送新北分署執行，經新北分署寄發傳繳通知，限其於6月5日前繳納。

    新北分署指出，謝男收到傳繳通知後，於6月3日向書記官解釋他當時是在住家附近的便利超商喝啤酒，沒喝很多，才4罐，剛騎機車離開超商，警察就追上來，說要酒測，但未說明酒測與拒絕酒測的差別及法律效果，還一直催促，因心繫家中未成年子女，急於結束一切返家，當警察問其是否拒絕酒測時，就直接回應「好，我要拒絕」。

    新北分署指出，謝男說他可能是長年在中國工作，1個月才回台灣1次，不甚瞭解台灣法律，以為拒絕酒測就沒事，仍被罰，還被吊銷駕照及拔去大牌，當時應深入了解拒絕酒測法律效果，最後刷信用卡先行繳納5萬元，餘9萬元再分2次繳清，並在書記官說明下，同意參加衛生福利部「酒癮治療費用補助方案」，接受酒癮治療。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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