投資糾紛寄炸彈包裹害無辜舅舅炸瞎雙眼 板模工殺人未遂起訴

宜蘭今年農曆年前發生首宗炸彈包裹案，板模工吳嫌遭檢方依殺人未遂等罪起訴。（警方提供）

宜蘭今年農曆年前發生全縣首宗包裹爆炸案，63歲吳姓板模工與朱姓前同事有38萬元投資糾紛，竟上網自學製作「木盒炸彈」，並放於朱男住處企圖恐嚇討債。未料包裹被朱男的舅舅與母親代為拆封，當場引爆，強大威力導致舅舅雙眼被炸瞎。宜蘭地檢署偵結，將吳男依殺人未遂、違反槍砲等重罪起訴。

起訴書指出，朱男於2023年邀請吳男投資放款事業，因獲利不如預期，吳欲討回38萬元投資款未果，進而萌生殺機。去年底，吳男上網自學火藥製作，買來木盒、電線、火藥、鐵片與微動開關等零件，在頭城住處組裝成具強大殺傷力的炸彈包裹。

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今年2月12日凌晨，吳男駕車將寫有「非本人勿拆」的包裹放置朱家門前。朱男的洪姓舅舅發現後致電外甥，原約定14日由朱男返家自行處理，舅舅便先將包裹移至2樓保管。然而，朱男未依約返家，舅舅與母親便於當日上午11點多自行拆封，瞬間觸動微動開關引發大爆炸。

首當其衝的舅舅腹內出血、右眼眶骨折及雙眼視網膜剝離，最終雙眼不幸失明；一旁的母親臉部及四肢也受多處開放性傷口，住家牆面與家具更遭嚴重波及毀損。

檢方認定，吳男明知包裹含有微動開關，開啟必引發爆炸且恐波及無辜，卻仍執意為之，已觸犯「槍砲彈藥刀械管制條例」未經許可製造爆裂物，「刑法」殺人未遂及以爆裂物放火燒毀現供人使用之住宅未遂等罪嫌。全案偵結起訴，檢方建請法院依「想像競合犯」規定，從一重之「製造爆裂物罪」論處。

吳男若依「製造爆裂物罪」論處，因爆裂物已製造完成，刑度為死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑；殺人未遂刑度為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，但因屬未遂犯，得減輕其刑。

宜蘭地檢署表示，春節期間發生爆炸案，為穩定民心，立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，由時任檢察長王以文、檢察官林永、郭庭瑜，指揮宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊及宜蘭分局共組專案小組偵辦，今天全案偵結，後續將行國民參與審判，由國民法官專庭審理。

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