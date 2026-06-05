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    好有愛！里港暖警化身「貓咪救援隊」 鑽大貨車底搶救受困幼貓

    2026/06/05 07:29 記者羅欣貞／屏東報導
    員警鑽大貨車底順利把貓咪救出來。（圖由屏縣里港警分局提供）

    員警鑽大貨車底順利把貓咪救出來。（圖由屏縣里港警分局提供）

    一名大貨車司機行經屏縣九如鄉停等紅綠燈時，注意到一隻貓咪疑似因為受到驚嚇鑽進他駕駛的大貨車底，他不敢繼續開車，下車仔細觀察發現貓咪受困在車輪及底盤間，情急之下報警求援，里港警分局九如分駐所員警化身貓咪救援隊，趴地鑽車底，經過一番折騰，終於救貓脫困。

    屏東縣里港警分局九如分駐所警員張育敬、陳亮宇、陳俊嘉接獲民眾求助，指在停等紅綠燈時，一隻貓咪鑽進他駕駛的大貨車，他擔心車輛移動會造成貓咪受傷甚至危及生命，希望警方協助救援。

    員警到場後仔細檢查，發現一隻幼貓蜷縮在大貨車底盤與輪胎周邊的縫隙處，因受到驚嚇不斷躲藏，救援難度相當高，為避免幼貓受到二次傷害，員警不敢貿然拉扯，耐心趴伏在地面，以手電筒照明尋找受困位置並輕聲安撫，慢慢引導貓咪。

    救援過程中，警員張育敬更不顧地面悶熱及狹窄空間，直接鑽入大貨車底部搜尋幼貓蹤跡，另兩名員警則在旁協助警戒、照明及觀察動向，3人分工合作，小心翼翼救援。經過一番努力後，終於成功將受困幼貓安全救出，脫困後的小貓雖受到驚嚇，所幸並未受傷，一溜煙就奔向安全之處。

    里港警分局分局長邱逸樵表示，救貓任務是在本（6）月2日傍晚進行；警察工作除維護治安、交通及為民服務外，對於任何生命都秉持尊重與珍惜的態度。此次同仁以同理心及服務熱忱，即時協助救援受困幼貓，展現警察守護生命的精神。也提醒民眾，若發現動物受困或有緊急危難情形，可立即通報相關單位或報警協助，共同營造友善、安全且充滿溫暖的生活環境。

    貓咪脫困，大家都鬆了一口氣。（圖由屏縣里港警分局提供）

    貓咪脫困，大家都鬆了一口氣。（圖由屏縣里港警分局提供）

    員警鑽大貨車底尋找貓咪。（圖由屏縣里港警分局提供）

    員警鑽大貨車底尋找貓咪。（圖由屏縣里港警分局提供）

    大家合力救援鑽到車底的貓咪。（圖由屏縣里港警分局提供）

    大家合力救援鑽到車底的貓咪。（圖由屏縣里港警分局提供）

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