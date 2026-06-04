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    太陽花女神劉喬安押解回台 警偵訊運毒案釐清流向及共犯

    2026/06/04 20:34 記者邱俊福／台北報導
    「太陽花女神」劉喬安押解回台。（記者朱沛雄攝）

    「太陽花女神」劉喬安押解回台。（記者朱沛雄攝）

    有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名劉依函）2019年畏罪棄保潛逃美國，更持續涉及數件毒品案件，共遭國內5個地檢署通緝；去年1月22日，刑事警察局國際科、偵二大隊提供美國國土安全調查署」（HSI）及執法行動遣返局（ERO）情資，劉喬安在美國波士頓的飯店被捕，歷經漫長行政與司法程序，今天押解搭機回台歸案。

    據悉，41歲劉女共有5案遭到5個地檢署發布通緝，包括2019年12月因侵占案遭花蓮地檢署發布通緝；2020年3月因詐欺遭台北地檢署發布通緝；桃園地檢署、新北地檢署與士林地檢署則分別在2021年11月、2023年1月、2024年2月分別因毒品案發布通緝。

    劉女晚間遣返回台，刑事局偵二大隊第三隊帶回，了解她涉及運輸毒品來台的相關案情，釐清毒品流向與其他共犯，隨後移送新北地檢署偵辦。

    國際科說，劉女遭通緝後，即組成專案緝捕小組展開長期追緝，持續與美國HSI與ERO等美方執法機關密切合作，台美雙方互相交換劉女活動情資，最終在美國波士頓一家飯店將投宿的劉女逮捕到案，並將其關押於ERO拘留中心。

    期間，劉女聘請律師透過申請政治庇護等手段，拖延遣返回台時間，終在歷經漫長行政與司法程序後，昨天由國際科駐美西、美東等二聯絡組會同ERO執法人員，將劉女遣返回台。

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    劉喬安下機後，刑警確認身分、宣讀權利，上銬帶回刑事局偵訊。（記者朱沛雄攝）

    劉喬安下機後，刑警確認身分、宣讀權利，上銬帶回刑事局偵訊。（記者朱沛雄攝）

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