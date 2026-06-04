展現公權力！澎湖查獲盜採馬糞海膽 一天神速偵結起訴求重刑

澎湖地檢署檢察長吳怡明，前往鎖港安檢所獎勵查獲海膽盜採案。（澎湖地檢署提供）

澎湖馬糞海膽7月1日才開放採捕，卻傳出有人偷跑，澎湖地檢署及「打擊非法漁撈平台」團隊提前部署，昨（3）日查獲今年第1件禁漁期間違法採捕馬糞海膽案，今（4）日就偵查起訴、具體求處重刑，展現公部門執法及保育決心。

昨（3）日澎湖「打擊非法漁撈平台」團隊，由海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及澎湖縣政府農漁局，聯手查獲今年第1起澎湖縣民在海膽禁捕期間，非法在馬公鎖港海域採捕馬糞海膽16顆案件，當場人贓俱獲，並隨案解送澎湖地檢署，充分展現「打擊非法漁撈平台」團隊捍衛澎湖海洋生態、打擊非法漁撈的決心。

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被告行為已違反漁業法相關規定，為有效保護馬糞海膽，政府已投入大量漁業資源且制定禁捕期間規定，並不斷透過電視、報紙及廣播電台等管道加強宣導，被告罔顧海洋資源永續保護政策及法律規範，並侵害廣大守法民眾公平採捕海膽的權益，經澎湖地檢署檢察官訊問後，諭知交保5萬元並迅速偵結，今（4）日提起公訴，具體從重求刑。

澎湖地檢署檢察長吳怡明，今日偕同海巡署第十三巡防區指揮部主任甘禮維、第七岸巡隊副隊長許俊航、澎湖縣政府農漁局陳世新科長前往查獲單位第七岸巡隊鎖港安檢所及第三機動巡邏站，嘉許第七岸巡中隊第三巡邏站小組長謝傑文及查緝有功人員。

澎湖馬糞海膽還未開禁，無人島就傳出海膽大屠殺。（吳財興提供）

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