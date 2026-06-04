金門國民黨資深議員洪成發涉貪 父子都收押禁見

金門地檢署說，縣議員洪成發涉犯貪污治罪條例及圖利等罪嫌，5月14日收押禁見。（資料照）

金門縣國民黨資深議員洪成發驚傳遭檢方收押，金門地檢署今天（4日）說，洪成發涉犯貪污治罪條例及圖利等罪嫌，經專案小組長期監控，洪成發及其子已於5月收押禁見，目前全案陸續對相關涉案人士溯源追查中。

至於洪成發涉案內容，檢方說，基於偵查不公開原則，無法透露案情。

請繼續往下閱讀...

金門地檢署說，接獲相關情資後指揮法務部廉政署，針對洪涉犯違反政府採購法及貪污治罪條例圖利等情事，經專案小組長期監控，今年5月13日執行搜索並傳喚洪姓父子、相關證人到案；經檢察官漏夜偵訊，認為洪姓父子涉犯罪嫌重大，且有串證之虞，隔日向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，專案小組追查案情，積極調取其他採購案卷分析，再於6月3日、4日進行第2波偵查，以釐清被告2人於涉案期間經手的採購案件。

年底選舉將屆，金門地檢署呼籲各級公職人員及民意代表，應恪遵法令規範，廉潔自持，切勿循私舞弊、圖謀不法利益。地檢署持續秉持「有聞必查、有據必辦、勿枉勿縱」原則，嚴正查辦各類貪瀆不法案件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法