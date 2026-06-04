「太陽花女神」劉喬安涉毒潛逃美國 押解回台上銬畫面曝

「太陽花女神」劉喬安因毒品等案潛逃美國，今晚押解回台。（記者朱沛雄攝）

「太陽花女神」劉喬安因毒品等案潛逃美國，先後遭國內5個地檢署通緝後，美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）根據我方提供情資，去年1月在美國波士頓某飯店逮捕，今晚在刑事局駐美聯絡官及美國執法行動遣返局（ERO）執法官押解下搭機返台。

劉喬安搭乘聯合航空UA871班機，晚間6點40分抵達桃園機場，她下機後，刑警上前確認身分、宣讀權利，隨後上銬帶回刑事局偵訊，訊後解送新北地檢署歸案。

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劉喬安2019年因侵占案自知即將遭通緝，畏罪棄保潛逃美國，旅美期間除於社群媒體屢生爭議，更持續在美涉及數件毒品案件，目前共遭國內5個地檢署通緝。

刑事警察局國際科說，劉女遭通緝後，即組成專案緝捕小組展開長期追緝，持續與美國HSI與ERO等美方執法機關密切合作，台美雙方互相交換劉嫌活動情資，最終於去年1月22日，HSI與ERO在美國波士頓某飯店將劉女逮捕到案，關押於ERO拘留中心。

劉喬安在美國落網後，透過找律師以申請政治庇護等各種不同理由，且都會選在申請的最後一天上訴，來延緩遣返回台的時間，最後仍遭遣返。

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劉喬安下機後刑警上前確認身分、宣讀權利，上銬帶回刑事局偵訊。（記者朱沛雄攝）

「太陽花女神」劉喬安押解回台。（記者朱沛雄攝）

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