指侵11歲女童下體、叫她「老婆」 無良鄰居阿伯判4年半

已婚育有子女的男子阿偉叫11歲的鄰居女童小玫為老婆，被控對小玫以手指性侵下體。台南地院依乘機對兒童性交罪判阿偉4年6月徒刑。（示意圖，記者王俊忠攝）

已婚育有子女的男子阿偉，2024年7月暑假期間，利用鄰居11歲的心智障礙女童小玫到他家與兒子、女兒玩耍吹冷氣，小玫到阿偉房間2人獨處時，竟以手指性侵小玫下體。雖然阿偉否認，但台南地院法官根據小玫供述、阿偉喚小玫為老婆、小玫遭性侵後才出現自摸下體舉動等事證，依對兒童乘機性交罪、判阿偉4年6月徒刑。

判決指出，2024年暑假7月21日下午1點許，阿偉的兒子與鄰居女童小玫（化名、當時念小學）、小玫的胞妹在阿偉位於台南市住處一起玩耍及吹冷氣。小玫胞妹說，因為阿偉的兒子叫小玫到房間，有看到小玫進去並關門。阿偉涉利用與小玫在房間獨處機會，撫摸小玫身體、還用手指侵入下體。其後，小玫母親聽到鄰居說曾聽聞小玫提到被阿偉性侵之事，才報警查出上情。

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阿偉否認有性侵小玫、辯說當時女童只是在他的房間吹冷氣而已；但坦承以老婆叫喚小玫。

有心智障礙的小玫在司法詢問員協助下，說出她遭阿偉性侵的過程，她說：「阿偉以老婆叫我，有用手指伸進我尿尿的一個洞」。法官認為以小玫年幼、尚無性經驗，若非親身經歷，實難憑空杜撰被害情節；依其心智障礙情形，更無編造誣陷他人的能力，足見小玫所述有相當可信度。

此外，小玫母親在檢方詢問時具結作證說，女兒遭阿偉性侵後，會一直摸下體私密處，因為在此事發生之前，女兒不會有這種行為。而小玫到醫院驗傷結果，陰部3點鐘與9點鐘方向有陳舊性撕裂傷，都可以佐證小玫是遭到阿偉手指性侵，因此依法判處4年6月徒刑，還可上訴。

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