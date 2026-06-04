婦基隆廟口夜市遭竹籤刺入腳背 管委會這樣呼籲遊客

基隆市愛四路夜市5月底驚傳有外縣市婦人逛夜市被竹籤刺傷，愛四路夜市呼籲民眾勿亂丟竹籤，以免造成他人受傷的意外。（記者俞肇福攝）

基隆市愛四路夜市5月底傳出1名婦人在逛街時，右腳背遭1支垃圾竹籤刺入皮下約3公分，送醫救治取出竹籤，消毒後已無大礙；基隆市愛四路夜市攤販管理委員會呼籲遊客發揮公德心，用過的竹籤千萬不要亂丟，以免刺傷無辜的路人。

基隆市愛四路夜市攤販管理委員會陳姓主委指出，竹籤本來是方便民眾取用美食，希望消費者發揮公德心，不要隨意亂丟垃圾（意指竹籤），要把垃圾丟置各攤商的垃圾桶內。她希望，基隆市政府能輔導攤商，投保相關的公共意外險，以保障消費者安全。有不願具名的攤商說，使用竹籤本來就是方便消費者，希望不要因噎廢食，他也希望政府輔導攤商投保公共意外險，畢竟花小錢買保障。

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具有律師身分的民進黨基隆市議員鄭文婷建議，針對消費場所部分，則是可以投保公共意外險，這樣地面濕滑跌倒、設施不當、管理疏失，造成第三者損傷，都可以獲得保險理賠。她建議，基隆市政府應該要輔導攤商，來辦理相關保險的投保作業，以免日後再發生類似事件，民眾會求償無門。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀說，目前市府轄管公有市場均依規定投保公共意外責任保險，並持續宣導食品販售業者投保食品業者責任保險，以保障消費者權益。

蔡馥嚀指出，愛四路夜市屬道路型夜市攤販聚集區，現行法令並未強制規定夜市自治組織或攤商投保公共意外責任保險，本案是否符合保險理賠條件，仍須視實際投保情形、保單內容及保險公司認定而定；市府產發處也會鼓勵夜市攤商投保公共意外責任保險。

具律師身分的民進黨基隆市議員鄭文婷指出，建議基市府輔導愛四路夜市攤商投保公共意外險，避免民眾求償無門。（記者俞肇福攝）

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