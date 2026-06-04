綠燈亮起車不動 警攔查發現「逾期移工眼神渙散毒酒駕」

警方攔查綠燈還不起步的轎車。（民眾提供）

台中市烏日區近日上演驚險一幕，一名越南籍逾期居留移工駕車停等紅燈時，綠燈亮起卻遲遲沒有起步，巡邏員警察覺異狀立即上前攔查，赫然發現駕駛竟涉嫌酒駕、毒駕，警方當場逮捕送辦，檢方認定其對公共安全具有高度危險性，聲請「預防性羈押」獲准，及時拆除這顆在道路上流竄的「不定時炸彈」。

烏日分局今天指出，五光派出所員警前天下午1時許巡邏行經環河路一段與環中路七段路口時，發現一輛轎車停在車陣最前方，當號誌由紅轉綠，其他車輛準備起步時，該車仍停在原地毫無反應，此時員警第一時間快步上前，示意後方車輛減速，並攔住該車避免繼續行駛展開盤查。

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員警靠近隨即聞到車內飄出濃厚酒味，只見駕駛眼神渙散、精神狀況不佳，警方依法實施酒測，結果超過法定標準，進一步唾液篩檢又呈現毒品陽性反應，顯示駕駛在酒精與毒品雙重影響下開車上路。

經查，駕駛是34歲黎姓男子，為越南籍逾期居留移工，警詢後移送台中地檢署偵辦，並建請聲押，內勤檢察官謝孟芳審酌其同時涉嫌酒駕與毒駕，對公眾生命財產具高度危險性，且恐有反覆實施之虞，依法向法院聲請預防性羈押獲准。

烏日分局長謝博賢強調，毒駕行為不僅嚴重危及駕駛人自身安全，更對無辜用路人的生命、身體及財產構成重大威脅，將持續不定期、不定點強化各項查緝與防制作為，嚴防毒駕危害，捍衛轄區交通安全與社會安寧，絕不容許不法分子心存僥倖、反覆施用毒品後毒駕上路。

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員警一查竟是「毒酒駕」逾期移工。（民眾提供）

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