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    帳密交下屬「代簽萬筆公文」被檢舉 新北市刑大組長嚴懲查辦

    2026/06/04 16:40 記者徐聖倫／新北報導
    新北市刑事警察大隊張姓組長遭內部檢舉，將自己的個人公務帳號、密碼直接交給組內下屬登入電子化平台系統，在短短幾個月內瘋狂「代簽核」高達1萬2000多筆公文。（資料照）

    新北市刑事警察大隊張姓組長遭內部檢舉，將自己的個人公務帳號、密碼直接交給組內下屬登入電子化平台系統，在短短幾個月內瘋狂「代簽核」高達1萬2000多筆公文。（資料照）

    新北市刑事警察大隊張姓組長遭內部檢舉，稱其在參加警正班受訓期間，竟圖方便將自己的個人公務帳號、密碼直接交給組內下屬，由下屬登入電子化平台系統，在短短幾個月內瘋狂「代簽核」高達1萬2000多筆公文。新北市警局督察室接獲檢舉後介入調查，確認確實有行政瑕疵，除將依法嚴懲外，也將深入追查是否觸犯刑法偽造公文書罪。

    ​據悉，兩線三星的張姓組長今年3月間前往接受為期4個月的警正班訓練，預計於6月20日結訓歸隊。未料她受訓期間疑似不想兩頭燒，私下將個人帳密授權給下屬，由下屬登入「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺審核流程表單」系統代為簽核公文，內部同仁認為極度不符合程序，向督察系統舉發。

    ​新北刑大表示，其實早在4月底進行例行性稽核時，就已主動發現該主管審核帳密有交付他人使用的異常情形，當下便立即指派督察人員展開查處。

    ​新北市警局督察室強調，經調閱系統軌跡，張員未依規定辦理代簽情節屬實，將依警察人員獎懲標準予以懲處。新北市警局強調對此絕不寬貸，未來也將持續教育宣導，要求所屬落實分層負責規章，切勿以身試法。

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