疑因酒駕罰單大吵憤而燒床 新店平房火警夫妻2人、1警嗆傷

夫妻2人疑因酒駕罰單問題爆發爭執，陳男情緒失控竟縱火燒床鋪，警消獲報趕抵隨即將火勢撲滅。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店區新烏路二段今天（4日）下午1時許，發生一起縱火案件，陳姓男子與黃姓妻子疑因酒駕罰單問題爆發爭執，陳男情緒失控竟縱火燒床鋪，警消獲報趕抵隨即將火勢撲滅，但造成夫妻2人及1名員警嗆傷，送醫治療後幸無生命危險，而陳男將依公共危險罪嫌偵辦。

新店警分局初步調查，51歲陳男與48歲黃姓妻子居住在新店區新烏路二段一處平房，陳男因去年酒後駕車遭警方開罰單，夫妻2人為了此事已多次起爭執，今又再度發生爭執，陳男一氣之下竟在臥室縱火燒床鋪。

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新北消防局獲報後出動各式救災救護車16輛、消防人員36名到場，隨即佈水線進入射水灌救，火勢於5分鐘左右熄滅，燃燒床墊面積約2平方公尺，同時將嗆傷的陳男及黃女，送往新店耕莘醫院治療。

警方指出，第一時間到場的屈尺派出所蘇姓員警，因持滅火器滅火時不慎吸入濃煙嗆傷，連同夫妻2人送醫治療已無大礙。由於夫妻2人仍在醫院觀察，詳細原因仍有待釐清，詢後將陳男依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市新店新烏路二段一棟平房發生縱火燒床事件。（記者陸運鋒翻攝）

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