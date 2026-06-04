為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高市警局強化跨機關合作 防杜幽靈人口干擾選舉

    2026/06/04 15:53 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局強化跨機關合作防杜幽靈人口干擾選舉，由副局長梁東山主持。（高市警局提供）

    高市警局強化跨機關合作防杜幽靈人口干擾選舉，由副局長梁東山主持。（高市警局提供）

    高市警局因應11月28日即將舉行的「九合一地方公職人員選舉」，並提早部署、維護廉潔選風並防制「幽靈人口」影響選舉公正性，今（4）日舉辦「異常遷徙風險預警及查察機制教育訓練」，跨警政、戶政等機關協作，展現全面淨化選風的決心。

    訓練以跨機關協作模式，邀集警察局同仁、市府民政局、各區戶政事務所及區公所等相關第一線業務人員共同與會，研習建立嚴密的預警與查察機制，展現全面淨化選風的決心。

    高市警局副局長梁東山強調，年底的九合一地方公職人員選舉攸關地方自治與基層建設發展，虛報戶籍（俗稱幽靈人口）企圖影響選舉結果，不僅破壞民主憲政的公平性，更觸犯刑法妨害投票正確罪。

    高市警局對此高度重視，期盼透過此次教育訓練，強化警察機關與民政、戶政單位的橫向聯繫，在選前關鍵期建立起「早期預警、即時查察」的堅固防線，杜絕任何不法投機行為。

    相關訓練由高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講，下午場次則由橋頭地檢署主任檢察官陳竹君接力授課，兩位主任檢察官與參訓人員針對如何精進橫向聯繫、落實異常遷徙查察工作進行意見交流與指導。

    警方表示，維持公平、公正、乾淨的選舉環境，是民主政治的基石，距離年底大選尚有數月，警方將持續與民政、戶政機關保持緊密合作，密切注意轄內異常人口遷徙動態，一旦發現涉嫌違法虛報戶籍以取得投票權之情事，將依法嚴辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播