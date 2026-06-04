嗆警「有本事拿槍指頭」 男當街挑釁判罰3千

張姓男子去年9月因不滿台北市文山區窄巷會車時警車倒車太慢，竟降下車窗大罵「操你媽警察」。（記者鄭景議翻攝）

張姓男子去年9月因不滿台北市文山區窄巷會車時警車倒車太慢，竟降下車窗大罵「操你媽警察」，甚至在員警持槍警戒時，當街挑釁大吼「有本事槍拔出來就指著我的頭，不敢就不要龜縮，像一個龜孫子一樣！」還嘲諷「素質不好去美國當警察」。台北地院近日審理後，認定張男公然貶損公權力與員警名譽，依公然侮辱罪判處罰金3000元。

去年9月22日晚間19時許，張男駕駛轎車返回住處，行經文山區指南路2段45巷6弄時，適逢指南派出所徐姓警員駕駛警車自該巷駛離。由於該處為狹窄單行道且會車不易，徐員隨即將警車往後倒退，試圖讓張男得以前進。不料，張男因覺得徐員倒車速度過慢，突然降下車窗對著徐員口出穢言。

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徐員聽聞辱罵後，隨即下車準備進行盤查，但張男並未停車且持續緩慢前進。徐員為了示警，當即將配用的手槍自槍套取出，但保持槍口朝向地面且未上膛。張男見狀火氣上升，隨即下車與徐員大聲理論，雙方在街頭爆發激烈口角。

期間張男再度承襲公然侮辱的意圖，當場對徐員挑釁叫囂「如果你想要那麼跩不要在台灣當警察，去美國當，但是那要先決條件，你要會講英文，保證你不會，台灣警察素質沒那麼好」等語，嚴重貶抑徐員的人格尊嚴。全案隨後經徐員訴由文山一分局偵辦，並移送台北地檢署。

台北地院審理後，認定張男在不特定人得共見共聞的公開場所，以具有輕蔑、鄙視及侮辱涵義的言詞辱罵依法執行勤務的警察，確實已構成公然侮辱罪，審酌張男坦承部分犯行且無前科，依法判處罰金3000元，可易服勞役。

文山一分局今日則對判決表示，全力支持同仁嚴正執法，呼籲民眾若遇糾紛，應循理性溝通及合法管道反映，切勿以侮辱性言詞攻擊執勤人員，以免觸法受罰。

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