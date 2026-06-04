不認識也會幫妳！板橋女散心跌落河嚇哭 女警不顧滿身泥濘救起她

女警擁抱落水的林女不斷安撫「沒事了」。（記者徐聖倫翻攝）

新北市板橋河濱公園前日下午4時許發生落水案，林姓女子因家庭因素心情不佳，獨自在自行車道旁散心時，一時不慎未站穩，整個人當場滑落滿是泥濘的斜坡並跌入河中，在水面上載浮載沉。轄區海山警分局獲報後派員火速趕抵，其中一名女警見狀，毫不猶豫踩進深及大腿的泥水中捨身拉人，成功將驚魂未定的林女救上岸。

​林女獲救後因飽受驚嚇，在岸邊不斷嚎啕大哭，但當她一抬頭，看見多名員警為了救她，不僅全身被河水浸濕，還弄得滿身污泥，內心頓時充滿感激與歉意。

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​這時，全身泥濘的女警不僅沒有埋怨，還溫柔地拍肩安慰：「即便我們不認識，我也會跳下來幫妳，沒事沒事。」這句話讓林女深受感動，瞬間淚崩，並含淚詢問能否給勇敢的女警一個感謝的擁抱。

​救護人員隨後趕抵，初步檢查林女無大礙，隨即將她送往亞東醫院觀察，並通知家屬前往照護。海山警分局呼籲，民眾若面臨生活低潮或情緒困擾，務必保持冷靜，可善用社會諮商管道求助，透過陪伴共同守護珍貴生命。

警方下水把落水女子救起。（記者徐聖倫翻攝）

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