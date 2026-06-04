不分黨派畫上鬍鬚 北市內湖7參選人競選帆布遭塗鴉

薛女以黑色立可白與麥克筆在多名市議員擬參選人的競選帆布上隨意塗鴉並畫上鬍鬚，共有7名各黨派參選人受害。（記者鄭景議翻攝）

41歲薛姓女子昨日傍晚因失業心情不佳，涉嫌在台北市內湖區成功路2段沿線，以黑色立可白與麥克筆在多名市議員擬參選人的競選帆布上隨意塗鴉並畫上鬍鬚，共有7名各黨派參選人受害。內湖分局警方接獲參選人服務處報案，調閱監視器畫面追查，昨日晚間通知薛女到案，全案詢後依毀損罪及社會秩序維護法移送法辦。

內湖分局表示，昨日傍晚接獲民意代表服務處通報，指稱成功路2段沿線的2處競選帆布遭到不明人士惡意破壞。派員趕抵現場採證，發現路旁的競選看板被惡意塗鴉，不僅在看板上寫下大大的「王」字，還在各參選人的照片臉部畫上粗黑的鬍鬚。警方清查發現，遭到塗鴉的帆布並不局限於特定政黨，包括多個黨派的現任議員及擬參選人在內，共有7名參選人的照片受害，手法如出一轍。

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專案小組隨即調閱路口與周邊商家的監視器畫面，過濾比對字跡與身形特徵後，迅速鎖定居住在轄區內的薛女涉有重嫌，昨日晚間通知她說明。

薛女到案後對犯行供認不諱，並向警方供稱，因為近期失業長達數月，導致經濟生活壓力大、心情極度低落且焦慮，昨日路過成功路2段時一時衝動，才會拿出隨身攜帶的麥克筆和立可白，藉由在看板上隨意畫圖來發洩情緒，並非針對特定政黨或參選人。警詢後依毀損罪及社會秩序維護法移送法辦。

內湖分局也呼籲，選舉將至，民眾表達意見應保持理性並尊重他人財產，切勿因一時衝動以身試法。

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