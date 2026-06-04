照 無照駕駛等違規累計罰近3萬 桃園分署扣薪促繳終結案

張姓男子欠繳的交通罰鍰，已由他任職的裝潢公司一次繳清。（圖由桃園分署提供）

新北市25歲張姓男子2023年4月起，先後在桃園市騎車超速、在新北市騎車未打方向燈與無照駕駛，又無故不接受道路安全講習，共被裁罰2萬9000元，經行政執行署桃園分署執行義務人薪資債權，張男任職的裝潢公司終於在5月底一次繳清。

張男2023年4月間，先在桃園區長壽路騎機車超速超過40公里，被桃市警局交通警察大隊舉發裁罰2000元；同年11月間，他又在新北市新莊區騎機車未打方向燈，被舉發裁罰1200元；2024年3月間，他在台北市大同區因5年內第2度無照騎機車，被舉發裁罰2萬4000。

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桃園分署表示，因張男未繳納罰鍰，移送機關將罰鍰與未參加交通安全講習罰鍰1800元，去年移送分署執行後，今年1月向張男任職的裝潢公司發出扣押他每月薪資3分之1的命令，公司未聲明異議，卻未將薪資繳納到分署，分署3月間再發函給公司解繳義務人薪資，並載明若不解繳，得依法逕向公司執行，公司才在5月底將張男欠繳的2萬9000元，一次繳清。

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