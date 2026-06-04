直播詐賣iPhone與國際精品 古姓直播主等4人被起訴

古姓男子明知沒有iPhone可賣，卻騙信多人購買挨告。（資料照，與新聞事件無關）

台中市古姓男子去年10月起，邀楊姓、李姓、林姓男子透過成立網路臉書精品粉絲團，由古男擔任直播主販售精品、服飾、香水、手機等商品，他們明知沒有iPhone與國際精品可賣，卻騙信多人而挨告，桃園地檢署偵結依詐欺等案件將古男等人提起公訴。

檢方調查，25歲古男想透過網路直播販賣商品賺錢，先找來楊男幫忙，雙方議定扣除成本後，8比2分潤，之後再找上李男與林男負責直播後台、官方客服、包貨、寄貨等工作，月薪分別為4萬元與3萬5000元；古男等人明知沒有手機與國際精品可賣，卻仍透過網路直播，持續販售iPhone與國際精品等。

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家住桃園市大園區的被害人下標購買iPhone，收到的商品卻不是iPhone，與官方客服聯繫卻未獲回應，古男等人拒不退款，被害人趕忙報警，檢警追查發現受騙的被害人已有20多人，逮回古男等人送辦；檢方表示，古男等人除涉犯詐欺罪嫌，也有實施詐術持續性、牟利性的有結構性詐欺集團犯罪組織犯意，也已觸犯組織犯罪防制條例。

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