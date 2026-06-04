中市東勢分局石城派出所長布達 前所長洪存孝強棒回歸

東勢分局舉行石城派出所所長布達典禮！前所長洪存孝（左）重新回歸。（圖由民眾提供）

台中市警察局東勢分局今天舉行石城派出所所長布達典禮！原所長林恒生榮調霧峰分局十九甲派出所所長，前石城派出所所長洪存孝原去年被調往茅埔派出所擔任副所長，這次則強勢回歸石城派出所所長。

台中市警察局原本將石城派出所從巡佐所調整為巡官所，就是巡官才可擔任所長，洪存孝因此於去年被調往茅埔出所擔任副所長，但市警局考量石城派出所人員較少且轄區較單純，再度調整為巡佐所，洪存孝因此得以回鍋。

請繼續往下閱讀...

東勢警分局蘇玉坪致詞時，對卸任所長林恒生在任內維護治安、疏導交通及深耕為民服務等方面的卓越貢獻，表達最誠摯的謝意，並表示，新任石城派出所所長洪存孝，從警歷練完整、工作表現優異，深受各級長官肯定，之前也曾任石城派出所所長，對地方轄區特性與居民需求瞭若指掌，這次「強棒回任」，必能發揮即戰力、無縫接軌，帶領派出所同仁持續深耕轄區治安與交通工作。

蘇玉坪也強調，警力有限、民力無窮，緊密的警民合作是守護山城治安最堅實的後盾，期許新任洪所長能全力以赴，積極結合地方力量、強化警民攜手，為居民打造一個安心生活、樂業安居的幸福宜居山城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法