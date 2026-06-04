家族糾紛記恨 新竹醉男買3刀殺伯父全家

家族糾紛懷恨在心，新竹瘋男買三刀殺伯父全家，遭重判10年。（情境照）

新竹縣鄭姓男子因與伯父有家族糾紛，竟於酒後買3把刀上門尋仇，見伯母與兒子走出門口，即上前追殺，所幸母子2人均無生命危險，新竹地院依2個殺人未遂罪重判鄭男徒刑10年。

法官調查，鄭男與伯父因家族糾紛而生嫌隙，去年9月26日上午7點多酒後開車到五金百貨賣場，買西瓜刀、主廚刀、片刀各1把，再開車到伯父家尋仇。

請繼續往下閱讀...

鄭男見伯母出門即持刀追殺，喊著「叫你老公出來」、「叫你老公出來說清楚講明白」、「不講我就殺你」、「你再叫警察我再殺你」、「你再叫一聲我再殺你」等語。

鄭男伯母兒子聽聞衝出屋外，也遭鄭男砍殺數刀，所幸母子均無生命危險，警方隨即到場逮捕鄭男，酒測高達每公升0.33毫克。

鄭男辯稱沒有想要殺人的意思，只想要嚇嚇他們。

法官審酌鄭男僅因家族糾紛對伯父心有不滿，竟不思以正當合法方式處理，貿然持刀至伯父住處尋釁，見伯母母子倆自住處走出，即不由分說持刀追殺2人揮砍多刀，且係於白天時間在一般人、車可往來通行的民宅前方、公眾道路上為之，除造成2人身體傷害、心生畏懼，亦對社會秩序及生活安寧造成相當程度危害，最後依酒駕與2個殺人未遂罪重判有期徒刑10年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法