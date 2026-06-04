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    惡霸男北車隨機攻擊路人！猛踹3歲童被起訴求重刑 北院裁定續押

    2026/06/04 14:37 記者翁靖祐、吳昇儒／台北報導
    惡男李坤瑞（紅圈者）今被依傷害罪、成年人故意對兒童傷害罪起訴，並移送台北地方法院審理，北院裁定續押。（資料照）

    惡男李坤瑞（紅圈者）今被依傷害罪、成年人故意對兒童傷害罪起訴，並移送台北地方法院審理，北院裁定續押。（資料照）

    男子李坤瑞（41歲）4月25日在台北車站大廳先隨機攻擊陳姓男子腹部，隔了17分鐘，又揮拳打倒3歲菲律賓籍女童，且猛踹其背部兩次，甚至還想攻擊女童母親，所幸及時被攔下。台北地檢署今偵結，依傷害罪、成年人故意對兒童傷害罪起訴李，並求處重刑。李本處押狀態，台北地院今上午召開移審庭，裁定收押。

    事件源於李男在案發當日下午2時許，行經台北車站大廳時，突然用腳踹路過的陳姓男子腹部，導致陳男腹部紅腫；隔了17分鐘，見跟著雙親來台旅遊的3歲菲籍女童Aurora開心的大廳在奔跑，剛好擋到其行走路線，竟將女童推倒後，猛踹其背部兩次。

    女童母親見狀，趕緊將孩子抱起，而李男甚至作勢想要攻擊女童母親，所幸被路過熱心民眾阻止。

    檢警查出，李男前科累累，平常都在雙北市的車站內閒晃，且案發之前10天，才在松山車站毆打鄭姓女子被送辦；沒想到竟接連犯案，造成女童受傷。移送地檢署時，檢察官認為李男有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

    檢察官偵訊後認為，李男一天之內在旅客眾多的台鐵台北車站一樓大廳，隨機攻擊多位民眾，引起民眾恐慌，甚至無故攻擊與父母來台旅遊年僅3歲的菲籍女童，致其身心受創，亦傷害我國形象，犯罪情節嚴重，建請法院從重量刑，今提解他移送台北地方法院審理，北院上午召開移審庭後，裁定收押。

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