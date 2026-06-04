不只吸金數十億潛逃中國 台中連鎖「丹水滾鍋物」夫妻檔負責人傳欠薪

大雅區連鎖火鍋店「丹水滾水鍋店」驚傳倒閉，傳出負責人黃姓夫妻一家四口已出境中國。（翻攝自google地圖）

台中市大雅區連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」驚傳倒閉，負責人黃姓、洪姓夫妻疑因投資失利，帶著兒女一家四口已出境中國避風頭，這對夫妻近年廣邀投資客入股事業版圖，吸金數十億；傳出火鍋店歇業疑似還有欠薪，台中市勞工局表示，目前尚未接獲有勞工提出調解申請或積欠工資申訴，若接獲有積欠工資、退休金、資遣費等情形，將全力協助。

據了解，黃姓夫妻在大雅地區經營多年，不僅開設「丹水滾鍋物」火鍋店，還涉足旅行社、徵信社等行業，活耀於獅子會、慈善會、宮廟活動，在大雅人脈廣闊，近年廣邀各社團幹事拿現金投資事業版圖，且經常以熱心公益形象示人，曾在宮廟普渡活動中豪氣贊助上百桌供品宴席，出手闊綽令人印象深刻。

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地方人士透露，夫妻倆近年積極向親友及社團人士招攬投資，主打房地產投資及二胎放款等高獲利項目，吸引不少人投入資金，不料火鍋店卻突然關門失聯，目前已有339名受害者串聯成立自救會，並陸續向警方報案，損失金額約高達數十億元。

台中市勞工局表示，雖然目前尚未接獲丹水滾火鍋店勞工提出調解申請或積欠工資申訴，但若店家已停止營業，且有積欠工資、退休金或資遣費等情形，勞工依法可向勞工局申請歇業事實認定，並向勞動部勞工保險局申請工資墊償，勞工局後續若接獲申訴，將全力予以協助，維護勞工權益。

勞工局提醒，勞工如有薪資、資遣費或其他勞資爭議問題，可向勞工局申請免費勞資爭議調解服務。申請方式可採書面郵寄或傳真辦理，勞工可填妥勞資爭議調解申請書。

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