穿夾腳拖逛基隆廟口夜市 婦人右腳背遭垃圾竹籤刺入皮下約3公分

新北市1名婦人上月底到基隆市廟口逛街時，右腳背遭1 支垃圾竹籤刺入皮下約3 公分，痛到無法行走。消防隊員將她抬上擔架上，送醫取出竹籤，消毒後已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

基隆市基隆廟口上月底傳出1名婦人在逛街時，右腳背遭1支垃圾竹籤刺入皮下約3公分，痛到無法行走。基隆市消防局獲報趕緊將她抬上擔架上，送醫取出竹籤，消毒後已無大礙。對於這起遊客逛廟口遭竹籤刺入腳背的意外，廟口攤商呼籲遊客發揮公德心，用過的竹籤千萬不要亂丟，以免刺傷無辜的路人。

據指出，受傷的婦人是在上月31晚間與家人從新北市到基隆市廟口吃美食，她穿著夾腳拖走在愛四路夜市時，腳背突然傳來一陣劇痛，低頭一看竟是1支尖銳的竹籤，刺入她右腳背大拇指下方，痛到無法行走，同行的家人協助報警。

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基隆市消防局信二消防分隊獲報後立即派員前往，由於事發當晚夜市人潮眾多，救護人員推著擔架、一邊大喊借過，一邊快步穿過人潮趕至現場。救護人員抵達後，發現受傷坐在椅子上，右腳背上還插著1支竹籤。消防隊員診視竹籤刺入她腳背皮下約3公分，先固定她的傷患處，抬上擔架後，就近送往衛生福利部基隆醫院治療；經急診室醫師取出竹籤、消毒後，已無大礙。

基隆市廟口愛四路夜市小吃林立，碳烤、糖葫蘆、一口吃香腸等知名美食皆大量使用竹籤。攤商呼籲，竹籤用來方便遊客取用廟口夜市美食，民眾在享用美食後，使用過的竹籤、塑膠袋等垃圾應丟至垃圾桶內，切勿隨手亂丟在地上，害垃圾竹籤刺傷無辜的路人。

新北市1名婦人上月底與到基隆市廟口逛街時，右腳背遭1支垃圾竹籤刺入皮下約3公分，痛到無法行走。消防隊員將她抬上擔架上，送醫取出竹籤，消毒後已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

新北市1名婦人上月底到基隆市廟口逛街時，右腳背遭1 支垃圾竹籤刺入皮下約3公分，痛到無法行走。消防隊員將她抬上擔架上，送醫取出竹籤，消毒後已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

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