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    毒駕頻傳！交通部研議「沒入車輛」 賴士葆支持：作法正確

    2026/06/04 13:45 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委賴士葆表示，沒入交通工具的作法是正確的，相信也會得到朝野支持，「我個人贊成」。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委賴士葆表示，沒入交通工具的作法是正確的，相信也會得到朝野支持，「我個人贊成」。（記者羅國嘉攝）

    毒駕事件頻傳，法務部和內政部研擬修「刑法」罰則，交通部長陳世凱今表示，交通部正研擬修法加重毒駕處罰，除了朝向吸毒者即使未駕車也可吊銷駕照的方向修法外，未來甚至不排除沒入違規車輛。對此，國民黨立委賴士葆表示，沒入交通工具的作法是正確的，相信也會得到朝野支持，「我個人贊成」。

    針對交通部正研擬修法加重毒駕處罰，除了朝向吸毒者即使未駕車也可吊銷駕照的方向修法外，未來甚至不排除沒入違規車輛。賴士葆指出，「我也是這種看法，毒駕應該沒入交通工具。毒駕太可怕了，會發生什麼事都不知道，後果非常嚴重。沒入交通工具的作法是正確的，相信也會得到朝野支持，我個人贊成」。

    國民黨立委洪孟楷表示，「毒駕零容忍」不能只是口號，吸毒開車撞死人，該判死就判死、毒駕被抓直接沒入車輛。毒駕絕對不能跟酒駕用同一套標準來處理；因為現在的毒駕型態已經完全不同了。電子煙成為吸毒載具，毒蟲可以邊開車邊吸食，「他不是吸完才上路，他是坐在駕駛座上、方向盤在手、腳踩油門，同時把毒品吸進去」，這種狀態下，汽車已經不是交通工具，而是一顆不定時炸彈，是一把隨時會奪命的殺人凶器。

    洪孟楷批評，法務部提出將毒駕致死刑度從3年至10年提高為5年至12年，嚇阻效果有限，他並提及土城派出所所長劉宗鑫攔檢毒犯遭撞殉職案，支持一審判處死刑，也要求後續審級維持判決。洪強調，吸毒已違法，還開車上路更是錯上加錯，主張毒駕被查獲後應直接沒入車輛，並已提出相關修法版本，盼立法院司法與法制委員會儘速排審。

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