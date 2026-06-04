刑事局緝毒大隊長徐宏杰捲入涉貪風波 士檢不起訴

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰被控涉嫌疑似貪污收賄，士檢今偵查終結認定罪嫌不足予處分不起訴。（資料照）

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰，被控涉嫌疑似貪污收賄，士林地檢署去年7月指揮警、調發動搜索，約談徐宏杰與魯姓友人、地下博弈網站潘姓業者、劉姓員工到案，檢方複訊後諭令徐宏杰50萬元交保、魯男10萬元交保；士檢今日偵查終結，認定罪嫌不足，將徐宏杰、魯男等4人皆予處分不起訴。

警政署政風室接獲情資指稱，徐宏杰涉嫌收受魯男提供的不正利益，私自為其提供公務取得的民眾個資，洩漏偵辦案件的應保守秘密。政風室報告士檢偵辦，檢察官簽分案偵辦，朝違背職務收賄、違反個人資料保護法、刑法洩密罪等方向偵辦。

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檢警初步事證包括徐於擔任偵三大隊副大隊長期間，2018年7月13日涉嫌以不詳方式透過好友魯男向潘姓業者傳達「士林地檢署針對內湖偵辦這個事情，有3個偵辦的地點，其中一個是三樓，不會到我們這邊」，涉洩漏查緝網路博奕的辦案資訊。

同月30日劉姓博奕業者到台北市信義警分局做筆錄，隔天魯男即邀約徐宏杰至不詳酒店，疑似招待宴飲；2019年2月潘姓業者受蕭姓友人請託，向徐宏杰請託協查吳姓民眾的個人資料，徐以電話回覆後，隔天赴日本6日遊的食宿和交通車費用疑似是潘男買單，徐涉收受不正利益。

不過，4人到案後都否認犯罪，徐弘杰辯稱，他跟潘女是好友，基於朋友的交情吃飯、喝酒及招待，潘雖然傳了吳姓民眾的年籍給他，但他根本沒有回覆潘女；魯男沒有透過他打探博奕公司被司法機關偵查的事情，他也不可能跟魯透露查緝地點和進度；酒店當天雖有女孩子在場，但她們說是直播公司員工，他不知道是誰付錢。其餘人亦皆各自否認行賄徐、要求徐代查個資、打探博奕偵辦案件和進度，也沒有以招待宴飲、行賄為對價。

士檢深入偵查，查無魯男向徐打探偵辦案件、或徐回覆魯男偵辦地點的內容，潘女雖有傳送「士林地檢署針對內湖偵辦」等訊息給劉姓業者，但無從證明徐有告知潘女、或透過魯男告知業者，欠缺積極證據，難以認定徐洩密。

士檢指出，信義分局移送的劉男涉地下博奕案，已由台北地檢署處分不起訴確定，而非士檢，無法證明徐有向業者透露案件訊息；徐赴有女陪侍的場所飲宴固有不當，但無從證明他有洩漏偵辦案件資訊的違背職務行為，也難以認定他與潘、劉等業者間有行收賄對價；同時，無法證明吳有查詢、提供民眾個資給業者，也查無行收賄對價關係。罪證不足，因此處分不起訴。

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