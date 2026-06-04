法官助理草擬裁判書掀議 司改會提4訴求籲改善勞權

民間司法改革基金會董事長黃旭田（左二）、常務董事林永頌（右二）等人，3日舉行「落實專業分工 改善司法過勞－推動法官助理草擬裁判書之制度化」記者會。（記者劉信德攝）

民間司法改革基金會曾建議將法官助理「草擬裁判書」業務制度化，近日該修法草案獲立委提案而引起討論，並引發法官助理的擔憂。司改會今（4日）提出打破潛規則、拒絕審判「金額交割」、尊重專業分工、正視助理勞動權益等四點訴求，呼籲司法院與各法院重視與法官助理的溝通，改善勞動權益，才有辦法在推動改革時取得各方協力。

民間司法改革基金會董事長黃旭田、常務董事林永頌、副執行長呂政諺、律師蔡學誼今天在立法院召開「落實專業分工，改善司法過勞－推動法官助理草擬裁判書之制度化」記者會，共同提出四大訴求，包含打破潛規則，法官助理「草擬裁判書」應建立配套的運作機制；拒絕審判「金額交割」，法官助理草擬裁判書應制度化；尊重專業分工，是改善司法過勞、避免惡化的重要一步；司法院應正視助理勞動權益，改善不應建立在犧牲基層之上。

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呂政諺指出，在減輕司法負擔的脈絡下，提出法官助理草擬裁判書制度化，並不是要用增加法官助理負擔的方式來減輕法官的負擔，而是希望讓法院不同的專業人員落實專業分工，讓整個體系運作更有效率。

黃旭田表示，儘管規定中，法官助理的工作並不包含「草擬裁判書」，但實際上法官助理「草擬裁判書」一直是法官助理的核心業務，甚至法庭中出現人力缺口時，也會派出法官助理去支援，因此不論在實踐及論理上，法官助理並非不能草擬裁判書，但應思考如何建立配套的運作機制。「任何制度改革一定要有完整、全面的規劃，否則這邊解決了問題，那邊又產生新的問題。」

司改會表示，現況中對於法官如何指示法官助理草擬判決書、是否留存書面或底稿，都缺乏明確的依據及規定。因此將「草擬裁判書」的工作分派給法官助理的作法制度化，並留下可供檢視、符合實際運作需求的交辦紀錄，以避免少數法官將審判全權「外包」；司改會同時提出「法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法」草案，主張法官指示法官助理草擬裁判書類者，法官應提供法官助理裁判要旨及得心證理由、法官助理應紀錄前項裁判要旨及得心證理由，並以可供第三方檢驗之電子形式留存歷次裁判書類之編修紀錄。

林永頌也呼籲近日提案修法「法院組織法」的民進黨立委沈伯洋及關心司法改革的立委，盼能提出完整草案，除了包括法官助理能草擬裁判書類之外，也能夠法官要把他心證的理由或者是裁判的要旨要告知法官助理，法官助理記錄下來後，將修改歷程都寫在裁判書類草擬中。與此同時，也呼籲司法院應提出對策，並對於法官助理制度能提出調整，將其建立的更為完善、制度化。

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