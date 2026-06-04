「電表魔改師」跨7縣市接案 3年幫用戶偷電逾千萬

雲林檢警會同台電公司實際檢測電表。（雲林地檢署提供）

雲林檢警查獲57歲周姓男子涉嫌長期接受用電戶委託改裝及變更電表內部構造及線路等方式，讓電表無法正確計量用電度數，進而減少電費，周男每案收1萬元至1.6萬元費用，全案偵查終結，今（4）日依詐欺得利、偽造準特種文書等罪嫌起訴。另台電也向用戶追償電費1571萬多元。

台電公司接獲檢舉，指雲林有商家電表異常，疑似有竊電之嫌，進一步查證確定有異常，虎尾分局接獲台電報案前往採證，鎖定周男涉案，並發現案情涉及多個縣市及眾多用戶，報請雲林地檢署由檢察官周甫學指揮虎尾分局及台電公司擴大追查。

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雲林地檢署指出，調查發現周男從2022年起至2025年間，接受各地用電戶委託，持專業改裝工具破壞台電電表封印鎖及端子蓋，再以改造齒輪、拔除電流排線、改接線路、加裝切換開關、塗覆絕緣膠及偽造同字鉛封等方式，干擾電表正常運作，使電表無法正確記錄實際用電量，達到少繳電費的目的。

檢方表示，經介紹委託周男協助改裝的用戶遍及桃園市、台中市、彰化縣、新竹縣、苗栗縣、高雄市及雲林縣，共有28組用戶，有一般住戶、養殖業、火鍋店等。

檢方指出，周男為彰化縣人，種植花草、樹木，沒有水電背景，改裝技術應是自學，10多年前也曾因竊電案被判刑5個月，警方到周男住處搜索，當場查扣電表改造工具、開封印鎖工具、改裝齒輪工具、封印鎖插銷、針頭及偽造封印器具等證物，周男現仍被羈押中。

檢方說，經台電公司稽查後，本案28組用戶違規用電所衍生的追償電費達1571萬元。

雲林地檢署提醒，擅自改裝電表、破壞封印或以其他方式影響電表正常計量，不僅侵害台電公司財產權益，且破壞用電公平，委託他人改裝電表的用戶，也可能涉及詐欺得利等罪嫌。

雲林檢警在周男的住處查扣多種改裝工具。（雲林地檢署提供）

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