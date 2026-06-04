見女友泥醉嘔吐喝到掛身亡 擔心通緝曝光落跑下場慘了

台中鄭姓男子見楊姓女友酒醉叫不醒，因擔心叫救護車自己通緝身分會曝光，竟將她留在屋內離去，造成她死亡，台中地院依遺棄致死罪判處8月徒刑。（記者陳建志攝）

台中鄭姓男子和楊姓女子是男女朋友，2022年6月兩人在租屋處喝酒，鄭男見楊女躺在床上泥醉嘔吐叫不醒，擔心若叫救護車自己通緝的身分會曝光，透過友人聯絡楊女的姊姊後，將楊女遺棄在屋內逕自離開，直到當晚楊女的姊姊到場時，楊女已經因急性酒精中毒死亡，台中地院審理時，鄭男坦承犯行，法官依遺棄致死罪判處8月徒刑。

中檢起訴指稱，鄭姓男子與楊姓女子是男女朋友關係，2022年6月29日見楊女喝酒後吐在床上，並倒臥床上呈現睡姿，上前想要搖醒楊女，但楊女都沒反應，鄭男因擔心若報案自己通緝的身分將曝光，不敢打電話叫救護車。

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鄭男先透過友人，打電話給楊女的姊姊後，就將楊女獨自遺棄在屋內，隨後把住處磁扣交給管理室後逃逸，讓楊女錯失緊急救護時機，楊女的姊姊直到當天晚上7點多到現場，發現妹妹倒臥床上叫不醒立刻報案。

消防人員獲報到場評估，確認楊女已明顯死亡，報請檢察官相驗後，經法醫解剖，認定楊女因急性酒精中毒，引起嘔吐、昏迷而中毒休克，併有引起瀰漫性血管內凝血症而死亡。台中地檢署調查後，依遺棄致死罪將他起訴。

台中地院審理時，鄭男多次無故不到庭，法官認為，兩人為情侶關係，本應互相扶助、照顧，見楊女因飲酒過量而陷入泥醉、意識不清時，明知已無自救能力，竟未採取任何求助或送醫救治的措施逕自離去，造成急性酒精中毒而不治死亡。

法官審酌，鄭男審理期間二度通緝到案，最後因另案入監服刑才坦承犯行，犯後態度難謂良好，依遺棄無自救力之人因而致人於死罪，處有期徒刑8月，可上訴。

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