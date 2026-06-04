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    改裝車擾民！中和警8小時祭34罰單 最高總金額逾25萬元

    2026/06/04 12:36 記者陸運鋒／新北報導
    新北中和警分局昨夜至今晨取締非法改裝、無照駕駛及交通違規合計共34件，最高罰鍰總金額逾25萬元。圖非違規當事人。（記者陸運鋒翻攝）

    新北中和警分局昨夜至今晨取締非法改裝、無照駕駛及交通違規合計共34件，最高罰鍰總金額逾25萬元。圖非違規當事人。（記者陸運鋒翻攝）

    非法改裝車時常在深夜時段流竄不但危害安全，巨大噪音更嚴重擾人清夢，而新北市中和警分局與環保局昨深夜至今晨，針對改裝車出沒熱點（中和中山路二段與中山路二段181巷）執行聯合稽查，於8小時取締非法改裝、無照駕駛及交通違規共34件，最高罰鍰總金額逾25萬元。

    中和分局表示，新北市政府已公告深夜10時至翌日清晨6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「未合格排氣管」的車輛行駛在道路上，若違反規定者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

    中和分局指出，自今年元月迄今，已攔查舉發及通報1791件，而本次加強攔查取締及執法，共舉發非法改裝（如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等）計6件、無照駕駛11件及相關交通違規17件，共計34件，罰鍰金額從最低900元至最高36000元，並責令其檢驗與改善。

    中和分局長陳宇桓呼籲，針對輿情及民眾反映，分析轄區易發生車輛超速及噪音的熱時、熱點路段，將持續與環保或監理等機關，採不定時、不定點方式規劃執行取締，還給民眾安寧生活。

    新北市中和警分局與環保局昨深夜至今晨，針對改裝車出沒熱點執行聯合稽查。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和警分局與環保局昨深夜至今晨，針對改裝車出沒熱點執行聯合稽查。（記者陸運鋒翻攝）

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