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    遊日月潭弄丟護照！台中警跨縣市找回 韓籍正妹買飲料致謝

    2026/06/04 12:23 記者許國楨／台中報導
    護照失而復得，韓籍正妹高興的與員警合影留念。（民眾提供）

    護照失而復得，韓籍正妹高興的與員警合影留念。（民眾提供）

    一名20多歲韓國籍女遊客，2日從南投日月潭遊玩返回台中後，發現最重要護照憑空消失，急忙跑到派出所求助，員警憑藉細心分析與跨縣市聯繫確認下落，讓她順利領回失而復得的護照，昨還特地買了飲料返回警所致謝，大讚台灣警察「溫暖又有效率」。

    台中市第一分局表示，當天晚間6時30分許，韓國籍尹姓女子神情焦急地走進大誠分駐所報案，表示旅遊期間不慎遺失護照，希望警方能協助尋找，由於護照不僅關係身分證明，更攸關後續住宿、交通及返國事宜，讓她相當擔憂。

    副所長鄒介迪及警員梁鈜堯初步了解原委，立即以英文與尹女溝通，詳細詢問當天的行程與活動軌跡，經了解，尹女白天曾前往南投縣知名景點日月潭旅遊，回到台中後整理隨身物品時，才驚覺護照不翼而飛。

    警方根據其移動路線研判，護照極可能遺落在日月潭周邊，隨即展開跨縣市協尋，聯繫相關單位及轄區警方查詢，經過一番確認後，傳來令人振奮好消息，原來已有熱心民眾在日月潭拾獲一本護照，並送交南投縣警局集集分局日月潭派出所保管。

    警方比對相關資料，確認正是尹女遺失的護照，得知消息的她當場鬆了一口氣，隨後趕往日月潭派出所領回證件，原本差點被打亂的旅程也得以順利繼續，事後更特地購買飲料返回大誠所致謝，她表示，原本在人生地不熟的異鄉遺失護照十分無助，沒想到警方如此熱心協助，不但迅速找到護照，更讓她深刻感受到台灣的友善與人情味。

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