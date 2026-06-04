劉冠軍侵占公款1.92億不起訴！檢方變賣名下豪宅、台積電繳入國庫1.95億元

劉冠軍侵占公款追訴權時效已期滿，不起訴，士檢先前追贓，變賣劉名下的台積電等4檔股票、文山區房產、存款等，共計已執行1億9555萬餘元繳入國庫，細目全都露。（本報合成）

國家安全局前上校出納組長劉冠軍，於2000年侵吞公款1億9220萬元與機密資料，潛逃出境赴中國交付「奉天專案」等3項專案密件；偵辦其中侵占公有物罪嫌的士林地檢署認定追訴權時效已期滿，將劉冠軍處分不起訴，士檢先前即持續追贓，變賣劉名下的台積電等4檔股票、文山區房產、存款等，共計已執行1億9555萬餘元繳入國庫，細目全都露。

士檢指出，本案犯罪所得共計1億9220萬又7元，士檢依2017年施行的刑法單獨沒收規定，向士林地院聲請單獨宣告沒收，2022年4月裁准確定後，陸續辦理變價及追徵程序。

請繼續往下閱讀...

首先，變價拍賣扣案劉冠軍名下的台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市公司股票， 囑託行政執行署士林分署於2023年完成變價拍賣程序，含減資款及股票股利，共得款1億4081萬879元。

其中，於2023年3月上旬的5個交易日內，拍定聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，合計96萬2673股，全數成交，徵得1億2915萬7485元。

其次，查扣劉冠軍名下的銀行帳戶內的現金存款1257萬98元，沒收繳入國庫。

最後，檢方查扣劉冠軍的文山區豪宅，是劉冠軍以犯罪所得3815萬5000元購入，於裁定沒收確定後，移轉為國家所有，士檢囑託台北執行分署拍賣，於2024年7月以4217萬5000元拍定。士檢透過這些變價、拍賣等程序，總計追徵得款1億9555萬 5977元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法