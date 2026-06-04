為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東阿嬤騎微型電動機車遭壓車底 10多位熱心民眾抬車救人

    2026/06/04 12:00 記者劉人瑋／台東報導
    熱心民眾合力抬車救人。（民眾提供）

    熱心民眾合力抬車救人。（民眾提供）

    台東市漢中街和咸陽街口，早上7點多發生休旅車和微型電動機車對撞意外，機車上的阿嬤滑進車底，右腿被壓住動彈不得，附近民眾發現後，同時快步上前合力抬車救人，隨著加入者愈來愈多也順利救出阿嬤。肇事女駕駛的先生也鬆了一口氣「還好有那麼多人相助，不讓阿嬤受苦那麼久」。

    意外發生在早上7時許，休旅車女駕駛要上班，路經台東市漢中街和咸陽街口右轉，不料，年約70歲的阿嬤騎微型電動車經過路口，休旅車來不及煞車，整輛車就輾壓上機車，阿嬤也反應不及，右腿被卡在底下動彈不得，也所幸有自己的機車墊高，人卡車下未直接輾過，但阿嬤也因此動彈不得。

    附近3、4位熱心民眾與肇事車主夫妻，不分男女，見狀除了報警，也趕到白色休旅車旁抬車，但車輛卻聞風不動，隨著愈來愈多人加入，附近住戶聞聲趕至，協助人數達到10多人，有人鑽到車底想把受困的阿嬤拉出來，還有愈來愈多人，一起合力把車頭抬起，經過一番努力終於將人拉出來，這時消防隊員也趕到，初步治療，阿嬤右腿有明顯傷口，但還好意識清醒，救護車隨即將她送醫急救。

    受傷的阿嬤嚇得說不清情況，不過送醫治療後沒有生命危險，明顯沒有過重傷勢，至於車禍原因，由台東警方調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播