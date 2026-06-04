台東阿嬤騎微型電動機車遭壓車底 10多位熱心民眾抬車救人

熱心民眾合力抬車救人。（民眾提供）

台東市漢中街和咸陽街口，早上7點多發生休旅車和微型電動機車對撞意外，機車上的阿嬤滑進車底，右腿被壓住動彈不得，附近民眾發現後，同時快步上前合力抬車救人，隨著加入者愈來愈多也順利救出阿嬤。肇事女駕駛的先生也鬆了一口氣「還好有那麼多人相助，不讓阿嬤受苦那麼久」。

意外發生在早上7時許，休旅車女駕駛要上班，路經台東市漢中街和咸陽街口右轉，不料，年約70歲的阿嬤騎微型電動車經過路口，休旅車來不及煞車，整輛車就輾壓上機車，阿嬤也反應不及，右腿被卡在底下動彈不得，也所幸有自己的機車墊高，人卡車下未直接輾過，但阿嬤也因此動彈不得。

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附近3、4位熱心民眾與肇事車主夫妻，不分男女，見狀除了報警，也趕到白色休旅車旁抬車，但車輛卻聞風不動，隨著愈來愈多人加入，附近住戶聞聲趕至，協助人數達到10多人，有人鑽到車底想把受困的阿嬤拉出來，還有愈來愈多人，一起合力把車頭抬起，經過一番努力終於將人拉出來，這時消防隊員也趕到，初步治療，阿嬤右腿有明顯傷口，但還好意識清醒，救護車隨即將她送醫急救。

受傷的阿嬤嚇得說不清情況，不過送醫治療後沒有生命危險，明顯沒有過重傷勢，至於車禍原因，由台東警方調查中。

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