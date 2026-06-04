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    首頁 > 社會

    強制管收奏效！屏東某科技公司負責人欠費還脫產 忙補繳

    2026/06/04 11:49 記者葉永騫／屏東報導
    屏東科技公司欠費脫產，屏東執行分署祭出強制管收。（屏東執行分署提供）

    屏東科技公司欠費脫產，屏東執行分署祭出強制管收。（屏東執行分署提供）

    屏東市某科技有限公司自107年起積欠健保費、勞保費、勞工退休金及營業稅等243萬6081元，經國稅局等相關機關移送法務部行政執行署屏東分署強制執行，行政執行官查證發現陳姓負責人有錢不還，準備進行強制管收，陳男及家屬火速籌款繳納後才釋放。

    屏東分署表示，陳姓負責人欠稅不付，但公司銀行帳戶卻有大額工程款匯入，但每筆款項存入後短短幾日內，即遭陳男以密集提領現金、轉帳等方式提領一空，金額高達1千多萬元，行政執行官訊問其資金流向，陳男承認提領款項，但辯稱款項均用於支付薪資、個人借貸及家庭開銷等，卻無法提出相關資料佐證，行政執行官訊問後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，且有管收必要，當場宣告將其暫予留置，準備移送法院聲請管收時，陳男當場嚇死了，立即繳納50萬元現金，並由家屬出面擔保並火速籌款繳納後才獲釋放。

    屏東分署指出，投保單位有責任幫受雇員工投保勞保、健保，及繳納應負擔之勞健保費用、提繳勞退費用，企圖以脫產方式規避執行，行政執行機關將會採取強力執法。

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