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    首頁 > 社會

    通緝男看手機背身分證露餡！警回馬槍3小時後逮人

    2026/06/04 11:24 記者許國楨／台中報導
    林男（左）遇警方攔查報假身分蒙混。（民眾提供）

    林男（左）遇警方攔查報假身分蒙混。（民眾提供）

    因案遭通緝的23歲林姓男子，近日從基隆南下到台中逢甲商圈訪友，深夜因闖紅燈遭巡邏員警攔查時謊報身分，當下一度成功脫身，自以為瞞天過海，未料員警返所後越想越不對勁，決定「回馬槍」追查，不僅識破其假身分，更循計程車行蹤鎖定落腳處，經3小時追緝埋伏後順利將人逮捕歸案。

    台中市第六分局西屯派出所員警前晚巡邏時，發現林男闖紅燈穿越馬路，立即上前盤查，未料林男見警方靠近神色慌張，立即快步走向路旁計程車，還急著關上車門準備離開現場，異常反應讓員警提高警覺。

    盤查過程中，林男雖能說出姓名，但面對身分證字號及出生年月日等基本資料時卻支吾其詞，甚至還得低頭查看手機才能回答，雖然當時所提供的資料與本人外貌相符度極高，未能立即識破，但員警對其不自然反應始終存疑。

    返所後，員警反覆回想盤查過程，決定展開「回馬槍」追查，根據林男所提供的資料逐一比對、交叉查證，抽絲剝繭釐清疑點後，赫然發現他根本不是所報身分，而是一名遭通緝中的妨害秩序案犯嫌。

    確認真實身分後，警方立即循線追查林男稍早搭乘計程車的行車軌跡，成功掌握其落腳處，並火速趕往現場埋伏守候，約3小時後見林男步出，員警隨即上前表明身分將其逮捕，詢後解送歸案。

    警方回馬槍逮捕通緝中林男。（民眾提供）

    警方回馬槍逮捕通緝中林男。（民眾提供）

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