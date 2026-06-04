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    特公盟「盡情遊戲日」6/6凱道登場 警公布交管措施

    2026/06/04 11:09 記者王冠仁／台北報導
    警方公布交管措施與範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施與範圍。（記者王冠仁翻攝）

    聯合國將每年6月11日訂為「國際遊戲日」，提倡對兒童權益的保障與重視，「台灣還我特色公園行動聯盟」為響應此事，即將在本月6日下午2時至6時，於總統府前凱達格蘭大道舉辦「2026盡情遊戲日」。對此，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守現場員警指揮疏導。

    特公盟指出，為響應聯合國「國際遊戲日（International Day of Play）」，再次舉辦「盡情遊戲日」，邀請全台親子一起走上凱達格蘭大道，把平常的城市街道，變成孩子盡情奔跑、自由探索的大型遊戲場。今年盡情遊戲日，以「兒少心理韌性」作為核心主題，遊戲，應該就是孩子練習變勇敢的日常。當孩子在遊戲中嘗試、探索、合作、挑戰，他們正在慢慢學會：怎麼面對失敗、調整情緒、再試一次。

    中正一分局說，為了維護這次活動的交通秩序與安全，並配合主辦單位進場

    、撤場作業，管制時段及範圍如下：

    （一） 時段：自6月5日（週五）22時起至6月7日（週日）6時止。

    （二） 範圍：凱達格蘭大道【中山南路至公園路（均不含）】東、西雙向全線（視交通狀況提早或延後管制）。

    中正一分局呼籲，民眾可提前於公園路、中山南路改道行駛青島西路、常德街、貴陽街或愛國西路等路段，各項交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽。請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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