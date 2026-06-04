整形名醫手術鬧人命 賠家屬661萬獲緩刑、二審判須繳公庫150萬元

湯男胞姊曾召開記者會淚控要求真相。（資料照）

台北整形醫師陳威宇2019年替30歲湯姓男子隆鼻，由蕭姓女護理師協助呼吸麻醉，未料湯男因麻醉併發惡性高熱死亡。檢方認定兩人未具麻醉醫師資格卻執行麻醉業務，依違反醫師法起訴。台北地院審酌兩人已賠償661萬元並與家屬達成調解，判陳威宇1年4月徒刑、蕭女10月徒刑，蕭女另涉業務登載不實文書罪判4月，兩人均獲緩刑3年。案經上訴，高等發院今改判陳男1年5月、緩刑3年，並於一年內支付公庫150萬元，參加5場次法治教育。

湯姓男子2019年3月，花14萬元到北市葳亞娜診所接受隆鼻手術，由整形醫師陳威宇執刀、蕭姓護理師協助氣管插管及麻醉。不料手術過程中，湯男出現麻醉併發症「惡性高熱」，體溫飆升至43.6度，經搶救後送醫仍宣告不治。

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湯母主張，惡性高熱應於10分鐘內施打解藥Dantrolene，但診所未備妥足量藥物，且延誤53分鐘才調得解藥施打，因而提告求償658萬餘元。

陳威宇則否認過失，辯稱已善盡告知義務，且衛福部醫審會鑑定認為其使用麻醉藥物及急救處置符合醫療常規，且湯男也在於麻醉同意書簽名。鄒男自稱僅為掛名負責人，無指揮監督權也未參與手術，不該賠償。

不過在刑事判決尚未出爐前，台北地院民事庭判決應賠556萬餘元，陳男與蕭女在刑案辯論終結前承認部分錯誤，並由陳男賠償661萬元給湯家和解。

一審台北地院刑事庭認定，陳威宇未於手術期間監測吐氣末端二氧化碳值，也未持續或至少每5分鐘監控體溫，延誤發現惡性高熱，違反醫療常規，最終導致湯男因多重器官衰竭死亡。由於陳男在辯論終結前，賠錢與家屬達成和解，台北地院判陳威宇1年4月徒刑、蕭女10月徒刑，蕭女另涉業務登載不實文書罪判4月，兩人均獲緩刑3年。另外，各須支付公庫88萬8千元與20萬元。

案經上訴，高院今宣判，陳威宇違反醫師法判1年5月徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並於一年內支付公庫150萬元，參加5場次法治教育。

知名整形醫師陳威宇。（擷取自陳威宇任職的診所官網）

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